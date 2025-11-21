Uma turista idosa de 83 anos ficou gravemente ferida após cair em uma escada dentro do Aquário Municipal de Piracicaba, na tarde desta sexta-feira (21). A vítima fazia parte de um grupo de turistas provenientes da capital paulista, que visitava atrações da cidade no momento do acidente.
Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a mulher sofreu um corte profundo na cabeça, traumatismo cranioencefálico e escoriações pelo corpo. A equipe de resgate prestou atendimento imediato ainda no local e, devido à gravidade dos ferimentos, encaminhou a idosa às pressas para a UPA Vila Resende, onde permanece em estado crítico.
O acidente deixou abalados os integrantes do grupo de turismo e visitantes que estavam no aquário. O Aquário Municipal foi temporariamente fechado para realização de perícia, e a Polícia Civil instaurou investigação para apurar as circunstâncias da queda.
O caso reforça o debate sobre a segurança em equipamentos turísticos da cidade e a necessidade de medidas preventivas para evitar novos acidentes.