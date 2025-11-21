A partir de 2026, ciclomotores, bicicletas elétricas e outros veículos autopropelidos, como patinetes e monociclos, passarão a seguir novas normas de circulação no país. As diretrizes fazem parte da Resolução nº 996/2023 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), que determina quais categorias deverão ser registradas, emplacadas e conduzidas com habilitação. A norma estabeleceu prazo até 31 de dezembro de 2025 para a regularização de modelos já em circulação; após essa data, veículos fora dos padrões definidos não poderão trafegar.

As alterações mais amplas envolvem os ciclomotores, que atingem velocidades de até 50 km/h e são usados como meio de deslocamento de baixo custo. A partir de 2026, todos os ciclomotores — novos ou antigos — precisarão de registro, placa, licenciamento anual, habilitação na categoria A ou ACC, capacete e demais equipamentos previstos no Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Sem a documentação necessária, novos registros não serão emitidos pelos Detrans, e modelos antigos só serão regularizados mediante vistoria e apresentação de certificado de segurança.