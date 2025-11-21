A influenciadora Virgínia Fonseca e sua empresa, a WePink, foram condenadas pela Justiça de Goiás ao pagamento de R$ 5 milhões por dano moral coletivo, após a empresa acumular mais de 120 mil reclamações registradas nos últimos dois anos. A decisão foi divulgada nesta semana.

O valor deverá ser quitado em 20 parcelas de R$ 250 mil cada. A condenação também prevê a assinatura de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) que impõe uma série de obrigações à empresa, como maior transparência na divulgação de estoques, adoção de auditoria externa, reforço no atendimento ao consumidor e manutenção de um sistema de registro de queixas por cinco anos.

Irregularidades e denúncias