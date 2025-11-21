O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) divulgou a abertura de um novo Concurso Público destinado ao provimento de vagas no quadro de Técnico-Administrativo em Educação. O certame oferece oportunidades para candidatos com formação nos níveis médio e superior.

VEJA MAIS:



Quais as vagas e remuneração

Um total de 23 vagas está disponível para diversas áreas de atuação. A distribuição é a seguinte:

Assistente em Administração: 11 vagas

Técnico de Laboratório/Área: Mecânica: 4 vagas (duas ofertas de 2 vagas cada)

Técnico de Laboratório/Área: Mecatrônica: 3 vagas (ofertas de 2 e 1 vaga)

Médico/Área: Psiquiatria: 1 vaga

Nutricionista: 4 vagas