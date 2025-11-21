21 de novembro de 2025
OPORTUNIDADE

Salário de R$8,6 mil: veja o concurso aberto esta semana

Por Bruno Mendes/JP |
| Tempo de leitura: 1 min
Foto: Freepik

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) divulgou a abertura de um novo Concurso Público destinado ao provimento de vagas no quadro de Técnico-Administrativo em Educação. O certame oferece oportunidades para candidatos com formação nos níveis médio e superior.

Quais as vagas e remuneração

Um total de 23 vagas está disponível para diversas áreas de atuação. A distribuição é a seguinte:

  • Assistente em Administração: 11 vagas
  • Técnico de Laboratório/Área: Mecânica: 4 vagas (duas ofertas de 2 vagas cada)
  • Técnico de Laboratório/Área: Mecatrônica: 3 vagas (ofertas de 2 e 1 vaga)
  • Médico/Área: Psiquiatria: 1 vaga
  • Nutricionista: 4 vagas
Os profissionais contratados cumprirão uma jornada de 40 horas semanais. A remuneração mensal inicial oscila entre R$ 3.029,89 e R$ 8.692,32, dependendo do cargo.

 Inscrições e Prova

O período de inscrição estará aberto de 21 de outubro de 2025 a 24 de novembro de 2025. Os interessados devem efetuar o procedimento online. O custo da taxa de inscrição varia entre R$ 120,00 e R$ 150,00.

A avaliação dos candidatos consistirá em uma prova objetiva, cuja aplicação está programada para o dia 14 de dezembro de 2025.

Para obter todos os detalhes sobre o processo seletivo, incluindo o conteúdo programático e requisitos específicos, o edital de abertura está acessível no site oficial do IFSP.

