A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos aprovou um novo plano de reestruturação para enfrentar doze trimestres consecutivos de prejuízos e resultados negativos, e garantir condições de operação no setor logístico nacional. A decisão foi confirmada pela estatal nesta quarta-feira, (19).

O planejamento está organizado em três frentes: recuperação financeira, consolidação do modelo operacional e estratégias de crescimento. Segundo os Correios, a empresa pretende concluir até o fim de novembro a captação de R$ 20 bilhões por meio de um consórcio de instituições financeiras.