Uma pesquisa do Centro de Estudos Sindicais e de Economia do Trabalho da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) aponta que a redução da carga semanal para 36 horas e o fim da escala 6x1 podem alterar a estrutura do mercado de trabalho no país. O levantamento, do qual a economista Marilane Teixeira é coautora, indica que a reorganização das escalas permitiria a continuidade das atividades econômicas com incorporação de novos trabalhadores. Segundo a análise, setores como comércio e serviços teriam potencial para criar até 4,5 milhões de postos.

A pesquisadora afirma que o principal entrave à implementação da medida é político. Ela destaca referências internacionais e experiências no Brasil que, segundo sua avaliação, mostram que a redução de jornada não provoca perda de competitividade. Teixeira relata que a proposta impactaria especialmente jovens submetidos a cargas extensas e teria efeitos sobre desigualdades de gênero, já que mulheres acumulam maior volume de trabalho doméstico e são maioria em áreas nas quais a escala 6x1 é predominante.