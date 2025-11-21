O governo dos Estados Unidos anunciou nesta quinta-feira (20) a inclusão de novos itens na lista de produtos brasileiros que deixam de pagar a tarifa adicional de 40%. A medida foi formalizada pela Casa Branca e passa a valer para mercadorias que ingressaram no país a partir de 13 de novembro.
A ampliação da lista reduz o alcance do tarifaço adotado anteriormente pelo governo norte-americano. Entre os setores afetados estão carnes bovinas, café, açaí, cacau e outros produtos agrícolas e alimentícios.
Produtos que deixam de pagar a tarifa adicional
- Carcaças e meias-carcaças de bovinos frescas ou refrigeradas
- Cortes de carne bovina com ossos ou desossados, processados ou não, frescos ou refrigerados
- Carcaças e meias-carcaças de bovinos congeladas
- Cortes de carne bovina congelados, com ossos ou desossados, processados ou não
- Miúdos comestíveis de bovinos frescos ou refrigerados
- Línguas de bovinos congeladas
- Fígados de bovinos congelados
- Miúdos comestíveis de bovinos congelados
- Carne de bovinos salgada, em salmoura, seca ou defumada
- Tomates frescos ou refrigerados
- Jicamas e fruta-pão frescas ou refrigeradas
- Chuchu fresco ou refrigerado
- Brotos de bambu e castanhas-d’água crus ou cozidos, congelados
- Alcaparras conservadas provisoriamente
- Cogumelos orelha-de-pau secos, inteiros, cortados, fatiados, quebrados ou em pó
Cenário das negociações
A medida desta quinta-feira difere da ordem executiva da semana anterior, que abrangia vários países. Desta vez, a liberação tarifária foi direcionada exclusivamente ao Brasil.
No documento publicado pela Casa Branca, o presidente Donald Trump menciona a conversa realizada em 6 de outubro com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Segundo o texto, a retirada das tarifas decorre do avanço das discussões entre os dois governos sobre pontos tratados no Decreto Executivo 14323.
Trump afirma ter recebido avaliações de sua equipe indicando que determinados produtos agrícolas brasileiros não deveriam permanecer sujeitos à tarifa adicional, considerando o andamento das negociações e outras informações técnicas apresentadas.