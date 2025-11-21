O governo dos Estados Unidos anunciou nesta quinta-feira (20) a inclusão de novos itens na lista de produtos brasileiros que deixam de pagar a tarifa adicional de 40%. A medida foi formalizada pela Casa Branca e passa a valer para mercadorias que ingressaram no país a partir de 13 de novembro.

Saiba Mais:

A ampliação da lista reduz o alcance do tarifaço adotado anteriormente pelo governo norte-americano. Entre os setores afetados estão carnes bovinas, café, açaí, cacau e outros produtos agrícolas e alimentícios.