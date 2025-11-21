Com 60 horas de duração, o curso trouxe conteúdos teóricos e práticos sobre execução de alvenaria, leitura e planejamento de projetos, conferência de medidas, uso de materiais e equipamentos, além de orientações sobre normas de saúde e segurança do trabalho. As participantes também tiveram dois dias de capacitação com o Sebrae-SP sobre empreendedorismo, ideias de negócio e vendas.

Treze mulheres do Bosques do Lenheiro, em Piracicaba, concluíram em outubro o curso “Elevação de paredes em alvenaria”, oferecido pelo Senai dentro do espaço do Exército de Formiguinhas. A formação foi promovida por meio de parceria com o Sebrae-SP e encerrou-se oficialmente na última segunda-feira (17), com a entrega dos certificados.

Para Évelly Moraes, analista de negócios do Sebrae-SP, levar a formação diretamente ao bairro foi essencial para garantir o acesso das moradoras. “Foi uma parceria de muito sucesso. A recepção foi ótima e ficamos felizes em ver uma turma composta majoritariamente por mulheres. A construção civil ainda é um ambiente masculino, e é muito positivo ver esse interesse crescente delas em se profissionalizar”, afirma.

A idealizadora do Exército de Formiguinhas, Débora Ferraz, explica que o projeto nasceu de uma demanda do próprio bairro. “As inscrições lotaram rápido e a participação foi intensa. As mulheres foram destaque: romperam barreiras, aprenderam e se descobriram capazes. Isso trouxe conhecimento, autoestima e novas perspectivas de trabalho, fortalecendo toda a comunidade”, diz.

Novos horizontes para as alunas

Entre as participantes estava Francisca Eulália Gonçalves, moradora do Bosque dos Lenheiros, que começou a formação com o objetivo de fazer melhorias em casa. O aprendizado, porém, ampliou seus planos. “Minha intenção era aplicar aqui em casa, mas agora já penso em ajudar pessoas sem habitação. Vamos participar de um mutirão para apoiar uma colega”, conta.