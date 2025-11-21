Treze mulheres do Bosques do Lenheiro, em Piracicaba, concluíram em outubro o curso “Elevação de paredes em alvenaria”, oferecido pelo Senai dentro do espaço do Exército de Formiguinhas. A formação foi promovida por meio de parceria com o Sebrae-SP e encerrou-se oficialmente na última segunda-feira (17), com a entrega dos certificados.
Com 60 horas de duração, o curso trouxe conteúdos teóricos e práticos sobre execução de alvenaria, leitura e planejamento de projetos, conferência de medidas, uso de materiais e equipamentos, além de orientações sobre normas de saúde e segurança do trabalho. As participantes também tiveram dois dias de capacitação com o Sebrae-SP sobre empreendedorismo, ideias de negócio e vendas.
Para Évelly Moraes, analista de negócios do Sebrae-SP, levar a formação diretamente ao bairro foi essencial para garantir o acesso das moradoras. “Foi uma parceria de muito sucesso. A recepção foi ótima e ficamos felizes em ver uma turma composta majoritariamente por mulheres. A construção civil ainda é um ambiente masculino, e é muito positivo ver esse interesse crescente delas em se profissionalizar”, afirma.
A idealizadora do Exército de Formiguinhas, Débora Ferraz, explica que o projeto nasceu de uma demanda do próprio bairro. “As inscrições lotaram rápido e a participação foi intensa. As mulheres foram destaque: romperam barreiras, aprenderam e se descobriram capazes. Isso trouxe conhecimento, autoestima e novas perspectivas de trabalho, fortalecendo toda a comunidade”, diz.
Novos horizontes para as alunas
Entre as participantes estava Francisca Eulália Gonçalves, moradora do Bosque dos Lenheiros, que começou a formação com o objetivo de fazer melhorias em casa. O aprendizado, porém, ampliou seus planos. “Minha intenção era aplicar aqui em casa, mas agora já penso em ajudar pessoas sem habitação. Vamos participar de um mutirão para apoiar uma colega”, conta.
Ela, que já havia trabalhado como servente de pedreiro, destaca a importância de aprender técnicas que nunca lhe foram ensinadas. “Eu carregava tijolo e fazia massa, mas não sabia nivelar, assentar... O curso me abriu portas e agora quero continuar estudando, talvez fazendo também o curso de hidráulica do Senai.”
Stefane Mikal Delphino Rodrigues também viu sua vida ganhar novos rumos. Ela se deslocava diariamente da comunidade Pereirinha, no bairro São Jorge — uma viagem de cerca de uma hora e meia para ir e outra para voltar — para participar das aulas. “É o primeiro curso que eu concluo com certificado. Eu amei. Sou muito grata ao projeto”, diz.
Com dois filhos, Stefane sonha em aplicar o que aprendeu para transformar a própria realidade. “Meu maior sonho é construir minha casa. Quero mostrar para eles que a gente consegue”, afirma. A parceria deve inspirar novas iniciativas no bairro, unindo capacitação, fortalecimento comunitário e abertura de novas oportunidades de renda.