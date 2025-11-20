O Fentepira (Festival Nacional de Teatro de Piracicaba) chega à sua 20ª edição celebrando duas décadas de incentivo às artes cênicas e ao protagonismo dos grupos teatrais locais. A programação, totalmente gratuita, acontece de 23 a 30 de novembro em diversos espaços culturais da cidade, reunindo dez espetáculos de companhias piracicabanas e de diferentes regiões do país.
A abertura oficial será neste domingo (23), às 16h, com o espetáculo convidado “Monstruário”, da A Fabulosa Cia. Teatro de Histórias, no Teatro do Engenho. Para todas as sessões do festival, é necessário retirar ingresso na bilheteria do local uma hora antes do início da apresentação.
Organizado pela Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria da Cultura, o Fentepira cumpre as diretrizes da Lei Municipal 6.072/2007, atualizada pela Lei 7.941/2014, e conta com parceria da Apite!, Movimento Liberdade Liberdade, Sesc, Senac e Sesi Piracicaba. A produção geral é assinada por Leonardo Moraes, com gestão jurídica de Adriana Batista e assistência de Diego Borges e Paula Ibanês. A organização da edição é da empresa WCultural, vencedora do pregão eletrônico 209/2025.
A comissão organizadora é formada por representantes das instituições parceiras, incluindo Ricardo Moreira de Araujo (Senac), Lina Agifu e Franciele dos Santos Viana (Liberdade Liberdade), Vitor Alexandre Almeida e Maria Eduarda Fernandez Rodrigues (Apite!), Iuri Domarco Botão (Sesc), Renata Andrea Aquino Defina (Sesi) e Henrique Mellega e Luis Gustavo Maluf (Secretaria da Cultura).
Programação do 20º Fentepira
23/11 – Domingo
- 16h – Monstruário (A Fabulosa Cia. Teatro de Histórias) – Teatro Municipal Erotides de Campos
- 19h – Metamorfose (Grupo Anomia – Piracicaba) – Teatro Municipal Dr. Losso Netto
24/11 – Segunda
- 20h – Mãinhas (Coletivo Peneiras – Piracicaba) – Teatro Municipal Erotides de Campos
25/11 – Terça
- 20h – Coisas Nossas (Movimento Kirela Teatral – Guararapes/SP) – Sesc Piracicaba
26/11 – Quarta
- 15h – Malabarindo (MB Circo – Piracicaba) – Praça José Bonifácio (coreto)
27/11 – Quinta
- 20h – Jacinta — Você só morre quando dizem seu nome pela última vez (Cia. do Pássaro – São Paulo/SP) – Teatro Municipal Dr. Losso Netto
28/11 – Sexta
- 15h – Prisma — Eu sou assim (Cia. Terralina – São Paulo/SP) – Teatro Municipal Dr. Losso Netto
- 20h – Circo Godot (Circo Godot de Teatro – Recife/PE) – Teatro do Sesi Piracicaba
29/11 – Sábado
- 15h – O Maior Quintal do Mundo (Ao Quadrado Produções – Rio de Janeiro/RJ) – Teatro Municipal Erotides de Campos
- 19h – Cícera (Contadores de Mentira – Mairiporã/SP) – Teatro Municipal Dr. Losso Netto
30/11 – Domingo
- 19h – A Flor Vermelha (Coletivo Depirarte – Piracicaba) – Ponto de Cultura Garapa