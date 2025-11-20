21 de novembro de 2025
JP1 - Sampi Piracicaba

JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
TEATRO E CULTURA

20º Fentepira inicia neste domingo (23); VEJA a programação

Por Bia Xavier - JP |
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
A Flor Vermelha, do Coletivo Depirarte, vai encerrar a programação do 20º Fentepira.
A Flor Vermelha, do Coletivo Depirarte, vai encerrar a programação do 20º Fentepira.

O Fentepira (Festival Nacional de Teatro de Piracicaba) chega à sua 20ª edição celebrando duas décadas de incentivo às artes cênicas e ao protagonismo dos grupos teatrais locais. A programação, totalmente gratuita, acontece de 23 a 30 de novembro em diversos espaços culturais da cidade, reunindo dez espetáculos de companhias piracicabanas e de diferentes regiões do país.

VEJA MAIS:

  • Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real. 

A abertura oficial será neste domingo (23), às 16h, com o espetáculo convidado “Monstruário”, da A Fabulosa Cia. Teatro de Histórias, no Teatro do Engenho. Para todas as sessões do festival, é necessário retirar ingresso na bilheteria do local uma hora antes do início da apresentação.

Organizado pela Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria da Cultura, o Fentepira cumpre as diretrizes da Lei Municipal 6.072/2007, atualizada pela Lei 7.941/2014, e conta com parceria da Apite!, Movimento Liberdade Liberdade, Sesc, Senac e Sesi Piracicaba. A produção geral é assinada por Leonardo Moraes, com gestão jurídica de Adriana Batista e assistência de Diego Borges e Paula Ibanês. A organização da edição é da empresa WCultural, vencedora do pregão eletrônico 209/2025.

A comissão organizadora é formada por representantes das instituições parceiras, incluindo Ricardo Moreira de Araujo (Senac), Lina Agifu e Franciele dos Santos Viana (Liberdade Liberdade), Vitor Alexandre Almeida e Maria Eduarda Fernandez Rodrigues (Apite!), Iuri Domarco Botão (Sesc), Renata Andrea Aquino Defina (Sesi) e Henrique Mellega e Luis Gustavo Maluf (Secretaria da Cultura).

Programação do 20º Fentepira

23/11 – Domingo

  • 16h – Monstruário (A Fabulosa Cia. Teatro de Histórias) – Teatro Municipal Erotides de Campos
  • 19h – Metamorfose (Grupo Anomia – Piracicaba) – Teatro Municipal Dr. Losso Netto

24/11 – Segunda

  • 20h – Mãinhas (Coletivo Peneiras – Piracicaba) – Teatro Municipal Erotides de Campos

25/11 – Terça

  • 20h – Coisas Nossas (Movimento Kirela Teatral – Guararapes/SP) – Sesc Piracicaba

26/11 – Quarta

  • 15h – Malabarindo (MB Circo – Piracicaba) – Praça José Bonifácio (coreto)

27/11 – Quinta

  • 20h – Jacinta — Você só morre quando dizem seu nome pela última vez (Cia. do Pássaro – São Paulo/SP) – Teatro Municipal Dr. Losso Netto

28/11 – Sexta

  • 15h – Prisma — Eu sou assim (Cia. Terralina – São Paulo/SP) – Teatro Municipal Dr. Losso Netto
  • 20h – Circo Godot (Circo Godot de Teatro – Recife/PE) – Teatro do Sesi Piracicaba

29/11 – Sábado

  • 15h – O Maior Quintal do Mundo (Ao Quadrado Produções – Rio de Janeiro/RJ) – Teatro Municipal Erotides de Campos
  • 19h – Cícera (Contadores de Mentira – Mairiporã/SP) – Teatro Municipal Dr. Losso Netto

30/11 – Domingo

  • 19h – A Flor Vermelha (Coletivo Depirarte – Piracicaba) – Ponto de Cultura Garapa

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários