O Fentepira (Festival Nacional de Teatro de Piracicaba) chega à sua 20ª edição celebrando duas décadas de incentivo às artes cênicas e ao protagonismo dos grupos teatrais locais. A programação, totalmente gratuita, acontece de 23 a 30 de novembro em diversos espaços culturais da cidade, reunindo dez espetáculos de companhias piracicabanas e de diferentes regiões do país.

A abertura oficial será neste domingo (23), às 16h, com o espetáculo convidado “Monstruário”, da A Fabulosa Cia. Teatro de Histórias, no Teatro do Engenho. Para todas as sessões do festival, é necessário retirar ingresso na bilheteria do local uma hora antes do início da apresentação.