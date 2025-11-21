O maestro Odival Luciano Barbosa Filho, de 63 anos, conhecido por sua alegria e pelo talento que marcou a cena musical de Rio Claro, vive um momento delicado de saúde. Após a perda recente da mãe para um câncer nos ossos, ele recebeu dias depois o mesmo diagnóstico e, desde então, enfrenta fortes dores que o impediram de continuar trabalhando.
Segundo amigos próximos, a situação se agravou rapidamente. Luciano perdeu peso, sente dores constantes e já não consegue deitar para descansar. Sem convênio médico, ele conseguiu agendar atendimento no Hospital Amaral Carvalho para 10 de dezembro, quando deve iniciar acompanhamento especializado. No entanto, como trabalha de forma autônoma, continua precisando de ajuda para manter as despesas básicas, incluindo parcelas do carro financiado, contas e cuidados diários.
“Ele está passando por uma fase muito difícil, mas continua confiando em Deus e no processo. Luciano é uma pessoa do bem, que sempre levou alegria por onde passou. Agora é nossa vez de estarmos ao lado dele”, afirma a cantora e amiga Claudia Guilherme, conhecida como Kalu.
Para apoiar o maestro, amigos e artistas da região organizaram uma campanha solidária e um jantar beneficente — iniciativas que visam arrecadar recursos para o tratamento e garantir a ele mais tranquilidade durante essa batalha.
Como ajudar
Jantar solidário – 24 de novembro, às 19h30
- Local: Mercado Municipal de Rio Claro
- Valor: R$ 50,00 (bebidas à parte)
- Reservas pelo telefone: (19) 99790-2520
- Pagamento das adesões via PIX: (19) 99299-1885
O evento contará com palco livre para cantores de Rio Claro e região, ampliando ainda mais a rede de apoio ao maestro.
Doações diretas
Quem não puder participar do jantar também pode contribuir com qualquer valor via PIX:
05728120865 (CPF)
Qualquer ajuda — financeira ou compartilhando as informações — é bem-vinda e faz diferença na vida de Luciano neste momento.
