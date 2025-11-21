O maestro Odival Luciano Barbosa Filho, de 63 anos, conhecido por sua alegria e pelo talento que marcou a cena musical de Rio Claro, vive um momento delicado de saúde. Após a perda recente da mãe para um câncer nos ossos, ele recebeu dias depois o mesmo diagnóstico e, desde então, enfrenta fortes dores que o impediram de continuar trabalhando.

Segundo amigos próximos, a situação se agravou rapidamente. Luciano perdeu peso, sente dores constantes e já não consegue deitar para descansar. Sem convênio médico, ele conseguiu agendar atendimento no Hospital Amaral Carvalho para 10 de dezembro, quando deve iniciar acompanhamento especializado. No entanto, como trabalha de forma autônoma, continua precisando de ajuda para manter as despesas básicas, incluindo parcelas do carro financiado, contas e cuidados diários.