A Rádio Difusora FM anuncia a estreia de seu novo jornal matinal, que passa a integrar a grade a partir de segunda-feira, 24 de novembro, trazendo ainda mais informação, agilidade e prestação de serviços. O programa irá ao ar de segunda a sexta-feira, das 7h às 9h, com apresentação de Ary Jones e Letícia Longo e reportagens de Danilo Telles.

VEJA MAIS:

Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.

Com linguagem leve e dinâmica, o jornal reforçará o papel da Difusora FM com a informação, com destaques locais, regionais, nacionais e mundiais.