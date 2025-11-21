A Rádio Difusora FM anuncia a estreia de seu novo jornal matinal, que passa a integrar a grade a partir de segunda-feira, 24 de novembro, trazendo ainda mais informação, agilidade e prestação de serviços. O programa irá ao ar de segunda a sexta-feira, das 7h às 9h, com apresentação de Ary Jones e Letícia Longo e reportagens de Danilo Telles.
Com linguagem leve e dinâmica, o jornal reforçará o papel da Difusora FM com a informação, com destaques locais, regionais, nacionais e mundiais.
"O Bom Dia Difusora marca mais um passo importante no compromisso que temos com a informação e com a população. Vamos fazer um jornalismo qualificado e conectado com a nossa audiência”, diz Jorge Germano, diretor-presidente da emissora.
O jornal terá transmissão em multiplataforma e poderá ser acompanhado pelo rádio, em 102.3 FM, e no canal do Youtube @difusorapiracicaba1023fm.
“O rádio permanece como a fonte mais confiável e acessível para quem busca notícia de verdade, vamos continuar informando com responsabilidade quem nos acompanha”, afirma Anderson França, gerente da Difusora FM.