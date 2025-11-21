O dólar abriu a sexta-feira (21) em alta frente ao real, em um movimento que acompanha o cenário internacional no retorno do feriado prolongado. A moeda norte-americana subiu após a divulgação de novos indicadores econômicos dos Estados Unidos e da retirada de tarifas para diversos itens exportados pelo Brasil.
Às 9h07, o dólar à vista era negociado a R$ 5,358, enquanto o contrato futuro de dezembro — o mais movimentado na B3 — avançava 0,54%, chegando a R$ 5,368. Na véspera do feriado, a cotação havia fechado em R$ 5,3378, alta de 0,36%.
Cotações do dia
Dólar comercial
- Compra: R$ 5,357
- Venda: R$ 5,358
Dólar turismo
- Compra: R$ 5,353
- Venda: R$ 5,533
O que mexeu com o câmbio
O movimento de alta ocorre em meio à redução das apostas de que o Federal Reserve fará um novo corte de juros em dezembro. Depois da divulgação do relatório de emprego (payroll), investidores passaram a avaliar que a política monetária dos EUA deve permanecer estável no curto prazo.
Os dados mostraram aumento na criação de vagas em setembro, ao mesmo tempo em que a taxa de desemprego subiu para 4,4%, o maior patamar em quatro anos. O quadro misto indica um mercado de trabalho ainda resistente, diminuindo o espaço para flexibilização monetária.
As projeções atuais apontam apenas 27% de probabilidade de que o Fed reduza as taxas no próximo mês, segundo precificação do mercado. Combinado ao alívio tarifário concedido pelos EUA a produtos brasileiros, o cenário gerou volatilidade adicional no câmbio e sustentou a pressão de alta da divisa nesta sexta-feira.