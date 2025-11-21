O dólar abriu a sexta-feira (21) em alta frente ao real, em um movimento que acompanha o cenário internacional no retorno do feriado prolongado. A moeda norte-americana subiu após a divulgação de novos indicadores econômicos dos Estados Unidos e da retirada de tarifas para diversos itens exportados pelo Brasil.

VEJA MAIS:

Às 9h07, o dólar à vista era negociado a R$ 5,358, enquanto o contrato futuro de dezembro — o mais movimentado na B3 — avançava 0,54%, chegando a R$ 5,368. Na véspera do feriado, a cotação havia fechado em R$ 5,3378, alta de 0,36%.

