O Shopping Piracicaba entra no clima mágico de Oz neste sábado (22) com um evento dedicado aos fãs de Wicked: Parte II. Em parceria com o Cine Araújo, o centro de compras promove um Concurso de Cosplays que promete reunir criatividade, fantasia e muita interação entre admiradores do filme.
A atividade começa às 16h, com inscrições gratuitas abertas no próprio local a partir das 15h30. Podem participar pessoas de todas as idades, sem necessidade de experiência prévia — basta montar o visual inspirado nos personagens e entrar na atmosfera encantada da história.
Além do desfile, os participantes concorrem a prêmios como ingressos de cinema, combos de pipoca, chaveiros temáticos e livros especiais de Wicked. A ação faz parte da programação de estreia do longa e busca aproximar o público do universo que conquistou milhões de fãs ao redor do mundo.
SERVIÇO
Concurso de Cosplays de Wicked: Parte II
Data: 22/11 (sábado)
Local: Shopping Piracicaba
Inscrições: a partir das 15h30
Desfile: 16h
Participação: gratuita
Premiação:
- 1º lugar: 2 ingressos, combo M com 2 refrigerantes, chaveiro temático e livro especial;
- 2º lugar: 1 ingresso, pipoca P, chaveiro temático e livro especial;
- 3º lugar: 1 ingresso, pipoca P e chaveiro temático.
Mais detalhes estão disponíveis no site oficial do Shopping Piracicaba.