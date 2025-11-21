O Shopping Piracicaba entra no clima mágico de Oz neste sábado (22) com um evento dedicado aos fãs de Wicked: Parte II. Em parceria com o Cine Araújo, o centro de compras promove um Concurso de Cosplays que promete reunir criatividade, fantasia e muita interação entre admiradores do filme.

VEJA MAIS:

Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.

A atividade começa às 16h, com inscrições gratuitas abertas no próprio local a partir das 15h30. Podem participar pessoas de todas as idades, sem necessidade de experiência prévia — basta montar o visual inspirado nos personagens e entrar na atmosfera encantada da história.