Concurso de cosplay de Wicked 2 anima fãs no Shopping Piracicaba

Por Bia Xavier - JP |
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/Universal Pictures

O Shopping Piracicaba entra no clima mágico de Oz neste sábado (22) com um evento dedicado aos fãs de Wicked: Parte II. Em parceria com o Cine Araújo, o centro de compras promove um Concurso de Cosplays que promete reunir criatividade, fantasia e muita interação entre admiradores do filme.

A atividade começa às 16h, com inscrições gratuitas abertas no próprio local a partir das 15h30. Podem participar pessoas de todas as idades, sem necessidade de experiência prévia — basta montar o visual inspirado nos personagens e entrar na atmosfera encantada da história.

Além do desfile, os participantes concorrem a prêmios como ingressos de cinema, combos de pipoca, chaveiros temáticos e livros especiais de Wicked. A ação faz parte da programação de estreia do longa e busca aproximar o público do universo que conquistou milhões de fãs ao redor do mundo.

SERVIÇO 

Concurso de Cosplays de Wicked: Parte II

Data: 22/11 (sábado)

Local: Shopping Piracicaba

Inscrições: a partir das 15h30

Desfile: 16h

Participação: gratuita

Premiação:

  • 1º lugar: 2 ingressos, combo M com 2 refrigerantes, chaveiro temático e livro especial;
  • 2º lugar: 1 ingresso, pipoca P, chaveiro temático e livro especial;
  • 3º lugar: 1 ingresso, pipoca P e chaveiro temático.

Mais detalhes estão disponíveis no site oficial do Shopping Piracicaba.

