O Rio WebFest, reconhecido como o principal evento de webséries da América Latina, atua como uma relevante vitrine internacional para o audiovisual independente, celebrando as mais notáveis produções criadas para a internet.

A atriz Giovana Telles, de Piracicaba, conquistou uma indicação de Melhor Atriz no prestigiado Rio WebFest 2025. O feito é resultado de sua performance eletrizante na série “Recanto dos Ribeiros”, uma produção da Pitaco Filmes, também sediada em Piracicaba, que se destaca por valorizar o cinema fora dos grandes centros urbanos.

Na série, que se insere nos gêneros de Ação, Ficção Científica e Terror, Giovana interpreta a personagem Allana. Esta jovem enfrenta um complexo quadro de manipulação mental e controle psicológico dentro de um sítio isolado, onde uma força misteriosa tem o poder de distorcer memórias e emoções, levando os personagens a questionar sua própria identidade.

A atuação de Giovana foi particularmente destacada por sua profundidade emocional e pela habilidade de guiar o público através de um espectro que abrange o horror psicológico e a sensível busca por liberdade e pertencimento. A própria atriz manifestou sua satisfação: “É uma alegria imensa ver esse trabalho reconhecido. A série fala sobre identidade, e essa indicação representa justamente isso: o reconhecimento de quem somos e do que podemos construir juntos, mesmo longe dos grandes centros”, afirmou Giovana.

Reconhecimento Múltiplo para a Produção

A série “Recanto dos Ribeiros” não se limitou à indicação individual de sua protagonista. A produção da Pitaco Filmes recebeu um total de seis nomeações, reafirmando sua excelência técnica e artística no cenário audiovisual brasileiro: