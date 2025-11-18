18 de novembro de 2025
VEJA O TRAILER!

Conheça Giovana, atriz piracicabana disputando o Rio WebFest 2025

Por Bia Xavier - JP |
| Tempo de leitura: 2 min
Divulgação
Giovana Telles foi indicada como Melhor Atriz no Rio WebFest 2025.

A atriz Giovana Telles, de Piracicaba, conquistou uma indicação de Melhor Atriz no prestigiado Rio WebFest 2025. O feito é resultado de sua performance eletrizante na série “Recanto dos Ribeiros”, uma produção da Pitaco Filmes, também sediada em Piracicaba, que se destaca por valorizar o cinema fora dos grandes centros urbanos.

VEJA MAIS:

O Rio WebFest, reconhecido como o principal evento de webséries da América Latina, atua como uma relevante vitrine internacional para o audiovisual independente, celebrando as mais notáveis produções criadas para a internet.

O Impacto da Atuação em "Recanto dos Ribeiros"

Na série, que se insere nos gêneros de Ação, Ficção Científica e Terror, Giovana interpreta a personagem Allana. Esta jovem enfrenta um complexo quadro de manipulação mental e controle psicológico dentro de um sítio isolado, onde uma força misteriosa tem o poder de distorcer memórias e emoções, levando os personagens a questionar sua própria identidade.

A atuação de Giovana foi particularmente destacada por sua profundidade emocional e pela habilidade de guiar o público através de um espectro que abrange o horror psicológico e a sensível busca por liberdade e pertencimento. A própria atriz manifestou sua satisfação: “É uma alegria imensa ver esse trabalho reconhecido. A série fala sobre identidade, e essa indicação representa justamente isso: o reconhecimento de quem somos e do que podemos construir juntos, mesmo longe dos grandes centros”, afirmou Giovana.

Reconhecimento Múltiplo para a Produção

A série “Recanto dos Ribeiros” não se limitou à indicação individual de sua protagonista. A produção da Pitaco Filmes recebeu um total de seis nomeações, reafirmando sua excelência técnica e artística no cenário audiovisual brasileiro:

  • Melhor Atriz (Giovana Telles)
  • Melhor Ator (Luiz Rodriguez)
  • Melhor Direção
  • Melhor Som
  • Melhor Figurino
  • Melhor Série Brasileira

Este conjunto de indicações consolida a presença da Pitaco Filmes entre as obras mais reconhecidas do país nos gêneros de Ação, Terror e Sci-fi.

A Trajetória da Pitaco Filmes e a Série

A Pitaco Filmes, estabelecida em Piracicaba, tem se distinguido no cenário audiovisual independente por sua estratégia de investir em narrativas originais e promover a descentralização da produção cinematográfica brasileira. Em um curto período, a produtora acumulou seleções e prêmios em festivais internacionais de relevância, como LA WebFest, Panama Series Festival, Cusco WebFest e New Jersey WebFest, além de ter suas obras distribuídas em plataformas como Amazon Prime Video, NOW e Looke.

Com “Recanto dos Ribeiros”, a produtora reafirma seu compromisso com a criação autoral de qualidade. A websérie em si é um suspense imersivo que explora a manipulação mental e a luta pela identidade em um ambiente isolado e opressor. A trama mergulha nos segredos sombrios de um local que força seus habitantes a uma falsa sensação de família, obrigando-os a confrontar verdades perturbadoras sobre si mesmos e refletir sobre temas universais como identidade, liberdade e o inerente desejo humano de pertencer.

