Os quatro ilusionistas retornam para uma nova e alucinante missão. Desta vez, o quarteto é desafiado por uma aventura que gira em torno da joia mais valiosa do mundo. Eles se unem a um novo grupo de mágicos e o objetivo em comum é derrubar uma poderosa e corrupta empresa familiar que utiliza seus negócios para lavar dinheiro de criminosos.

SOMBRAS NO DESERTO

Um drama de horror ambientado no século II d.C. acompanha uma família escondida no Egito, fugindo do Império Romano. O filho, conhecido como “O Garoto”, demonstra poderes sobrenaturais e um destino incomum, gerando medo e adoração na comunidade. Enquanto ele desenvolve suas habilidades, seu guardião, O Carpinteiro, tenta controlar a natureza divina do jovem. A família se torna alvo de eventos aterrorizantes, confrontando o sagrado e o desconhecido à medida que o dom do menino cresce.