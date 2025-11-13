Esta semana, o Cine Araújo Piracicaba traz novidades para todos os gostos! Os ingressos estão disponíveis nas bilheterias e no site oficial do Cine Araújo Piracicaba.
TRUQUE DE MESTRE – O 3º ATO
Os quatro ilusionistas retornam para uma nova e alucinante missão. Desta vez, o quarteto é desafiado por uma aventura que gira em torno da joia mais valiosa do mundo. Eles se unem a um novo grupo de mágicos e o objetivo em comum é derrubar uma poderosa e corrupta empresa familiar que utiliza seus negócios para lavar dinheiro de criminosos.
SOMBRAS NO DESERTO
Um drama de horror ambientado no século II d.C. acompanha uma família escondida no Egito, fugindo do Império Romano. O filho, conhecido como “O Garoto”, demonstra poderes sobrenaturais e um destino incomum, gerando medo e adoração na comunidade. Enquanto ele desenvolve suas habilidades, seu guardião, O Carpinteiro, tenta controlar a natureza divina do jovem. A família se torna alvo de eventos aterrorizantes, confrontando o sagrado e o desconhecido à medida que o dom do menino cresce.
O BAD BOY E EU
O romance adolescente acompanha Dallas, uma ambiciosa líder de torcida que sonha em entrar na melhor escola de dança para honrar sua mãe, e Drayton, o popular e pretensioso quarterback do time de futebol americano. À medida que se apaixonam, o casal de personalidades opostas precisa lidar com os desafios da vida pós-ensino médio e decidir se priorizará seus sonhos profissionais ou sua intensa paixão.
SEGUEM EM CARTAZ
Predador – Terras Selvagens; O Agente Secreto; Uma Nova História; Se Não Fosse Você; Maurício de Souza – O Filme; A Casa Mágica da Gabby – O Filme; Eu e Meu Avô Nihonjin; Bia Mais Um; j-hope Tour 'HOPE ON THE STAGE' THE MOVIE; O Telefone Preto 2; O Natal Da Patrulha Canina.
FILMES EM PRÉ-ESTREIA
Wicked – Relançamento (estreia em 16/11); Wicked: Parte 2 (estreia em 19/11); Harry Potter e o Cálice de Fogo – Relançamento (estreia em 15/11); O Sobrevivente (estreia em 20/11); Seventeen World Tour [New_] In Japan: Live Viewing (estreia em 29/11).