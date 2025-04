'Tarifaço de Trump' preocupa indústria e comércio de Piracicaba

Além da possível queda nas exportações, a Acipi alerta para impactos no emprego, no consumo e na atividade do varejo, com reflexos nos pequenos e médios negócios ligados à cadeia industrial.

No setor metalmecânico, o alerta também é forte. Paulo Estevam Camargo, primeiro vice-presidente do Simespi, aponta que aço e alumínio brasileiros serão os primeiros a sentir os efeitos.

“As empresas exportadoras de aço e alumínio, no Brasil, serão as primeiras a serem impactadas pelo chamado ‘tarifaço’ decretado pelo presidente dos Estados Unidos.”