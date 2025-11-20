Uma ação intensa da Polícia Civil de Piracicaba desmontou, no início da noite desta quarta-feira (19), um possível ponto de apoio para crimes na região, instalado dentro de um condomínio de alto padrão na cidade, o Terras de Piracicaba IV. Quatro pessoas foram presas, todas com passagens por crimes patrimoniais na capital paulista.

A operação foi conduzida por equipes do 1º DIG, GOE, SECOLD e DEIC/DEINTER 9, após a polícia receber informações de movimentações suspeitas em uma casa recentemente alugada no Condomínio Terras de Piracicaba. Segundo as investigações, o locatário teria usado documentos falsos para fechar o contrato. Outros frequentadores do imóvel também forneceram dados falsos.