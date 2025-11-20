Uma ação intensa da Polícia Civil de Piracicaba desmontou, no início da noite desta quarta-feira (19), um possível ponto de apoio para crimes na região, instalado dentro de um condomínio de alto padrão na cidade, o Terras de Piracicaba IV. Quatro pessoas foram presas, todas com passagens por crimes patrimoniais na capital paulista.
A operação foi conduzida por equipes do 1º DIG, GOE, SECOLD e DEIC/DEINTER 9, após a polícia receber informações de movimentações suspeitas em uma casa recentemente alugada no Condomínio Terras de Piracicaba. Segundo as investigações, o locatário teria usado documentos falsos para fechar o contrato. Outros frequentadores do imóvel também forneceram dados falsos.
Pesquisas policiais revelaram que os indivíduos que circulavam pelo local tinham histórico de roubos e furtos a residências, levantando suspeita de que o imóvel estaria servindo para planejamento ou ocultação de crimes.
Com os indícios, a Polícia Civil solicitou um mandado de busca, autorizado pela Justiça (Processo nº 1500441-53.2025.8.26.0446). Com apoio do GOE, as equipes foram até o endereço e iniciaram a varredura.
No interior da residência, estavam:• J. V. S. C., 30 anos – passagem por roubo a residência;• A. G. L., 19 anos – passagem por furto a residência;• N. A. A. M., 24 anos – passagens por roubos, furtos e tráfico;• P. C. C. G., 32 anos – passagem por furto.
Durante a busca, a polícia encontrou drogas, assumidas por P.C.C.G., e um Ford Fiesta que chamava atenção pela documentação duvidosa. O suspeito J.V.S.C. dizia ser dono do carro, mas não apresentou papéis. Após checagem, os policiais descobriram que o veículo estava com placas adulteradas e que, pelo número do chassi, tratava-se de um carro furtado há 15 dias na capital paulista.
Diante das evidências, todos receberam voz de prisão por receptação, associação criminosa, adulteração de sinal identificador e uso de documentos falsos. Eles foram algemados e levados ao 1º DIG, onde a prisão foi ratificada pelo delegado Dr. Marcel Willian Oliveira de Souza, com apoio das escrivãs Érica e Camila e da policial Valéria, responsável pela identificação dos detidos.
Foram apreendidos:• 1 veículo Ford Fiesta (produto de furto)• 3 celulares• porções de drogas
O caso foi registrado sob o SPJ nº QZ9323-1/2025, e os presos foram encaminhados ao Plantão Policial de Piracicaba, onde permanecerão à disposição da Justiça.