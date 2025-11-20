20 de novembro de 2025
JP1 - Sampi Piracicaba

JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
IMPACTO BRUTAL

Homem morre 'na hora' em violenta colisão na SP 191

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/Artesp
O carro ficou totalmente destruído no acidente.
O carro ficou totalmente destruído no acidente.

  Um acidente gravíssimo parou a tarde desta quinta-feira (20) na SP-191, em Rio Claro, na Região Metropolitana de Piracicaba. Dois carros bateram de frente com tanta força que a cena deixou motoristas em choque e obrigou as equipes de resgate a correr contra o tempo.

VEJA MAIS

Segundo as primeiras informações dos socorristas, os veículos — uma EcoSport e um Polo — ficaram destruídos após a batida no km 67. Um dos ocupantes morreu ali mesmo, antes que qualquer ajuda pudesse ser prestada. Já o motorista do outro carro foi retirado das ferragens em estado gravíssimo e levado às pressas para atendimento médico.

A Polícia Rodoviária acredita que a colisão foi resultado de uma manobra errada ou possível perda de controle, mas só a perícia deve apontar o que realmente aconteceu.

O trânsito virou um caos. A rodovia foi bloqueada no esquema “pare e siga”, e filas gigantes se formaram nos dois sentidos. Bombeiros, SAMU e a equipe da concessionária trabalharam lado a lado para liberar a pista, mas ainda não há tempo previsto para normalização.

A Polícia Civil já entrou no caso para investigar todos os detalhes da tragédia.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários