Um acidente gravíssimo parou a tarde desta quinta-feira (20) na SP-191, em Rio Claro, na Região Metropolitana de Piracicaba. Dois carros bateram de frente com tanta força que a cena deixou motoristas em choque e obrigou as equipes de resgate a correr contra o tempo.
Segundo as primeiras informações dos socorristas, os veículos — uma EcoSport e um Polo — ficaram destruídos após a batida no km 67. Um dos ocupantes morreu ali mesmo, antes que qualquer ajuda pudesse ser prestada. Já o motorista do outro carro foi retirado das ferragens em estado gravíssimo e levado às pressas para atendimento médico.
A Polícia Rodoviária acredita que a colisão foi resultado de uma manobra errada ou possível perda de controle, mas só a perícia deve apontar o que realmente aconteceu.
O trânsito virou um caos. A rodovia foi bloqueada no esquema “pare e siga”, e filas gigantes se formaram nos dois sentidos. Bombeiros, SAMU e a equipe da concessionária trabalharam lado a lado para liberar a pista, mas ainda não há tempo previsto para normalização.
A Polícia Civil já entrou no caso para investigar todos os detalhes da tragédia.