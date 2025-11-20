Um acidente gravíssimo parou a tarde desta quinta-feira (20) na SP-191, em Rio Claro, na Região Metropolitana de Piracicaba. Dois carros bateram de frente com tanta força que a cena deixou motoristas em choque e obrigou as equipes de resgate a correr contra o tempo.

Segundo as primeiras informações dos socorristas, os veículos — uma EcoSport e um Polo — ficaram destruídos após a batida no km 67. Um dos ocupantes morreu ali mesmo, antes que qualquer ajuda pudesse ser prestada. Já o motorista do outro carro foi retirado das ferragens em estado gravíssimo e levado às pressas para atendimento médico.