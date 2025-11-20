A Polícia Civil de Piracicaba revelou detalhes sobre a operação desta quarta-feira (19), que desarticulou um possível centro de apoio ao crime dentro do condomínio de alto padrão Terras de Piracicaba IV. O grupo alugou a "Mansão do Crime" com documentos falsos, em uma manobra calculada para infiltrar a quadrilha em uma das áreas mais seguras da cidade, sem levantar qualquer suspeita.

A ação policial envolveu equipes do 1º DIG, GOE, SECOLD e DEIC/DEINTER 9, que já monitoravam movimentações estranhas na residência recém-ocupada. Segundo as investigações, o suposto locatário apresentou documentos totalmente falsificados para fechar o contrato, e outros visitantes do imóvel também forneceram dados adulterados — um indício claro de que a quadrilha havia montado um esquema profissional de ocultação de identidade.