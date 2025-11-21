As quadrilhas exploram a vulnerabilidade emocional das vítimas. O processo envolve a criação de perfis falsos em redes sociais para simular relacionamentos virtuais, induzindo o pagamento de valores sob pretexto de liberar objetos.

A Receita Federal emitiu um alerta sobre o aumento de ocorrências do chamado “Golpe do Amor” em suas unidades de atendimento pelo país, incluindo o Aeroporto Internacional de Porto Alegre. O esquema fraudulento leva vítimas a buscar postos da Receita após pagarem guias e taxas inexistentes para liberar supostas remessas retidas na alfândega.

No modelo tradicional, o foco eram mulheres: após simular um noivado e prometer o envio de uma joia de alto valor, os golpistas alegavam que o item estava “retido na alfândega”, exigindo o pagamento de taxas falsas. A fraude só era descoberta quando as vítimas procuravam a Receita Federal.

Atualmente, a modalidade mais observada tem como alvo principal o público masculino. O golpe se inicia com uma falsa médica estrangeira, supostamente em missão humanitária, que solicita o envio de sua bagagem ao Brasil. Os criminosos, então, informam que a mala foi “retida”, exigindo o pagamento para liberação.

Outra variante recorrente promete a chegada de bagagens contendo grandes somas em dinheiro acumuladas no exterior. As vítimas, na expectativa de receber o valor, efetuam pagamentos fraudulentos para supostamente liberar a remessa.