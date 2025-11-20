Depois de uma maratona judicial que atravessou a noite e consumiu quase 16 horas, o Tribunal do Júri colocou um ponto final — ao menos por enquanto — no caso que há anos mobiliza a comunidade: o assassinato da ex-vereadora e líder comunitária Madalena Leite. Na madrugada desta quinta-feira (20), os três acusados foram considerados culpados e receberam penas severas.

VEJA MAIS

Os jurados acolheram integralmente a denúncia do Ministério Público, reconhecendo homicídio qualificado, com as agravantes de motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima. A juíza responsável fixou as penas de 32 anos de reclusão para J. e M. Além de 36 anos de prisão para W.