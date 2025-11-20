20 de novembro de 2025
JP1 - Sampi Piracicaba

JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
TENSÃO NO FÓRUM

Mais de 30 anos: Trio é condenado pelo assassinato de Madalena

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Polícia Civil
Após mais de 15 horas, os réus foram condenados pelo assassinato de Madalena.
Após mais de 15 horas, os réus foram condenados pelo assassinato de Madalena.

 Depois de uma maratona judicial que atravessou a noite e consumiu quase 16 horas, o Tribunal do Júri colocou um ponto final — ao menos por enquanto — no caso que há anos mobiliza a comunidade: o assassinato da ex-vereadora e líder comunitária Madalena Leite. Na madrugada desta quinta-feira (20), os três acusados foram considerados culpados e receberam penas severas.

VEJA MAIS

Os jurados acolheram integralmente a denúncia do Ministério Público, reconhecendo homicídio qualificado, com as agravantes de motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima. A juíza responsável fixou as penas de 32 anos de reclusão para J. e M. Além de 36 anos de prisão para W.

A defesa — formada por quatro advogados — reagiu imediatamente após o anúncio das sentenças. Para eles, o veredito não se sustenta e todos os réus irão recorrer.

O julgamento foi marcado por depoimentos longos, confrontos entre versões e momentos de forte tensão. Representantes da Comissão de Direitos Humanos acompanharam toda a sessão, dada a relevância social e simbólica do caso.

Segundo o Ministério Público, o crime teria sido motivado por vingança, após um dos condenados — antes aliado próximo de Madalena — romper com ela e ser afastado de atividades em um centro comunitário. Esse conflito, aponta a acusação, teria sido o estopim para o ataque fatal.

O desfecho no plenário do Júri não encerra a disputa. Com o anúncio de recursos, o processo ainda deve ganhar novos capítulos nos tribunais.

O desfecho do caso coloca um fim no drama vivido por familiares, amigos e admiradores de Madalena Leite, que desde a notícia do assassinato e prisão dos indivíduos, estavam indignados e clamando por justiça.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários