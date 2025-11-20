20 de novembro de 2025
FOGO E DESTRUIÇÃO

VÍDEO: Incêndio provoca caos na COP 30 e assusta delegações

Por Da redação/Pira1
| Tempo de leitura: 2 min
O incêndio ocorreu na Blue Zone e causou pânico e correria na Cop 30.
  O que deveria ser mais um dia de debates globais sobre o futuro do planeta virou um cenário de pânico na tarde desta quinta-feira (20), quando um incêndio surpreendeu participantes da COP 30, em Belém (PA). As chamas começaram repentinamente na chamada Blue Zone, justamente a área mais sensível do evento, onde ficam delegações oficiais e espaços de negociação entre países.

Testemunhas relataram um avanço rápido da fumaça, que tomou o pavilhão em poucos segundos e interrompeu discussões diplomáticas em andamento. Alarmes dispararam, funcionários correram pelos corredores e a evacuação virou um tumulto generalizado. Delegados, jornalistas e voluntários deixaram tudo para trás enquanto as equipes de segurança tentavam esvaziar a estrutura às pressas.

Do lado de fora, uma coluna de fumaça escura se espalhou sobre Belém, chamando a atenção de moradores e levantando preocupações sobre a dimensão do incidente. Toda a área de pavilhões — incluindo estandes internacionais, restaurantes, centros de apoio e o setor de imprensa — foi imediatamente lacrada pela organização.

Em meio ao caos, a energia da Blue Zone foi cortada para evitar que o fogo se propagasse pela estrutura do pavilhão. O estande da China, segundo fontes ouvidas no local, seria o ponto mais próximo da origem do incêndio.

O ministro do Turismo, Celso Sabino, buscou conter a crise e afirmou que a situação estava controlada graças à ação rápida do Corpo de Bombeiros. “O fogo foi contido, ninguém ficou ferido e vamos descobrir o que causou essa ocorrência. Incidentes assim podem acontecer em qualquer parte do mundo”, declarou.

Apesar do tom tranquilizador, o clima permaneceu tenso nas áreas externas do evento, com participantes à espera de orientação sobre a retomada das atividades e sobre a segurança da estrutura que recebe chefes de Estado, especialistas e representantes de mais de cem nações.

A causa oficial do incêndio ainda será divulgada, mas a investigação já está em andamento. Enquanto isso, a COP 30 enfrenta seu primeiro grande susto — e um teste de emergência em plena vitrine internacional.

