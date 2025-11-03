A Prefeitura de Piracicaba encaminhou à Câmara Municipal um Projeto de Lei Complementar que autoriza o município a receber em doação áreas da Fazenda do Estado de São Paulo, localizadas na Rua Alberto Coral, no bairro Guamium, para a implantação de um Polo de Indústrias Tecnológicas. Segundo o Executivo, a medida é considerada urgente para conter a evasão de empresas de base tecnológica e garantir espaço para expansão do setor, que hoje opera no limite da capacidade do Parque Tecnológico administrado pela Esalq-Tec.

Saiba Mais:

De acordo com a justificativa que acompanha o projeto, a nova área permitirá a instalação imediata de 12 indústrias de alta tecnologia já identificadas, além de atender cerca de 90 empresas que aguardam espaço para se instalar ou ampliar suas operações em Piracicaba. As projeções apresentadas pela Prefeitura estimam a geração de três mil empregos diretos e a injeção de aproximadamente R$ 3 bilhões em novas receitas na economia local, impulsionando a arrecadação de tributos e fortalecendo a capacidade de investimento público.