Um Renault Kwid invadiu uma residência na tarde desta quarta-feira (19), após arrombar o portão de uma casa no Bairro Alto, em Piracicaba.
Segundo informações apuradas no local, a motorista teria perdido o controle do veículo depois de levar uma suposta “fechada” de outro carro no cruzamento entre as ruas Floriano Peixoto e Bom Jesus. Desgovernado, o veículo avançou contra o portão, derrubou a estrutura e só parou dentro da garagem da residência.
Apesar do impacto, a condutora não ficou ferida.
A Polícia Militar foi acionada para registrar a ocorrência. Moradores da rua relataram susto e preocupação com a violência da batida.