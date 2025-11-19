19 de novembro de 2025
JP1 - Sampi Piracicaba

ARROMBOU O PORTÃO

Carro descontrolado invade casa no Bairro Alto em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Redes Sociais
Após ser fechada, a motorista perdeu o controle do carro e entrou na casa.

Um Renault Kwid invadiu uma residência na tarde desta quarta-feira (19), após arrombar o portão de uma casa no Bairro Alto, em Piracicaba.

Segundo informações apuradas no local, a motorista teria perdido o controle do veículo depois de levar uma suposta “fechada” de outro carro no cruzamento entre as ruas Floriano Peixoto e Bom Jesus. Desgovernado, o veículo avançou contra o portão, derrubou a estrutura e só parou dentro da garagem da residência.

Apesar do impacto, a condutora não ficou ferida.

A Polícia Militar foi acionada para registrar a ocorrência. Moradores da rua relataram susto e preocupação com a violência da batida.

