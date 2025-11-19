Um Renault Kwid invadiu uma residência na tarde desta quarta-feira (19), após arrombar o portão de uma casa no Bairro Alto, em Piracicaba.

Segundo informações apuradas no local, a motorista teria perdido o controle do veículo depois de levar uma suposta “fechada” de outro carro no cruzamento entre as ruas Floriano Peixoto e Bom Jesus. Desgovernado, o veículo avançou contra o portão, derrubou a estrutura e só parou dentro da garagem da residência.