A previsão do tempo para Piracicaba indica que o feriado prolongado será marcado por dias de sol e temperaturas elevadas a partir desta quarta-feira (19). As nuvens de chuva que permaneceram sobre o Estado de São Paulo nos últimos dias devem se afastar, permitindo a abertura do tempo e a retomada de condições mais secas na região.

Saiba Mais:

De acordo com os institutos meteorológicos, o calor deve predominar entre quarta e sábado, com períodos de céu aberto durante grande parte do dia. A variação de temperatura deve ocorrer principalmente nas primeiras horas da manhã e no início da noite, enquanto os horários de maior aquecimento apresentam tendência de elevação contínua.