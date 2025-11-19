A previsão do tempo para Piracicaba indica que o feriado prolongado será marcado por dias de sol e temperaturas elevadas a partir desta quarta-feira (19). As nuvens de chuva que permaneceram sobre o Estado de São Paulo nos últimos dias devem se afastar, permitindo a abertura do tempo e a retomada de condições mais secas na região.
Saiba Mais:
- Vila Rezende se revolta após rua concretada ser asfaltada; veja
- Filhote de tucano é resgatado na região de Piracicaba; Veja
De acordo com os institutos meteorológicos, o calor deve predominar entre quarta e sábado, com períodos de céu aberto durante grande parte do dia. A variação de temperatura deve ocorrer principalmente nas primeiras horas da manhã e no início da noite, enquanto os horários de maior aquecimento apresentam tendência de elevação contínua.
Os técnicos também destacam que a ausência de nebulosidade significativa favorece índices mais altos de radiação solar, o que pode influenciar atividades ao ar livre e a rotina de trânsito durante o feriado.
A partir de domingo, porém, o cenário muda. Há previsão de que novas instabilidades avancem sobre o interior paulista devido à formação e ao deslocamento de cavados atmosféricos. Esses sistemas devem aumentar a umidade e favorecer a ocorrência de chuvas mais intensas, com possibilidade de rajadas de vento e variação rápida na cobertura de nuvens.
Os órgãos meteorológicos recomendam que os moradores acompanhem as atualizações das previsões, especialmente para o final de semana, já que os volumes de chuva podem sofrer alterações conforme o comportamento dos sistemas atmosféricos.