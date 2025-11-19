Na manhã desta terça-feira (18), um filhote de tucano, com cerca de dois a três meses de vida, foi resgatado em Águas de São Pedro, na região de Piracicaba, após cair em um trecho do canal central próximo ao Charme Hotel. A ave utilizava como ninho uma espatódea localizada em frente ao local, espécie de árvore frequentemente escolhida por tucanos que circulam pela região.

VEJA MAIS:

Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.

O resgate foi feito pelo engenheiro agrônomo Bruno Kaiser, que não hesitou em entrar no canal ao perceber a situação. Ele foi avisado pela funcionária pública Célia Delfitti, que já havia presenciado a primeira queda do filhote. Ainda em fase de aprendizado de voo, o tucano enfrenta mais um desafio: uma das patas está quebrada e calcificou de forma inadequada, prejudicando seu equilíbrio.