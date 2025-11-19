Na manhã desta terça-feira (18), um filhote de tucano, com cerca de dois a três meses de vida, foi resgatado em Águas de São Pedro, na região de Piracicaba, após cair em um trecho do canal central próximo ao Charme Hotel. A ave utilizava como ninho uma espatódea localizada em frente ao local, espécie de árvore frequentemente escolhida por tucanos que circulam pela região.
O resgate foi feito pelo engenheiro agrônomo Bruno Kaiser, que não hesitou em entrar no canal ao perceber a situação. Ele foi avisado pela funcionária pública Célia Delfitti, que já havia presenciado a primeira queda do filhote. Ainda em fase de aprendizado de voo, o tucano enfrenta mais um desafio: uma das patas está quebrada e calcificou de forma inadequada, prejudicando seu equilíbrio.
Kaiser levou o animal imediatamente para hidratação e alimentação, enquanto buscava orientação técnica. “Liguei para o Ibama, para o Corpo de Bombeiros e para a Polícia Ambiental para saber como proceder sem colocar o tucano em risco. Foi então que pediram para entrar em contato com o Centro de Zoonoses de São Pedro. Deu tão certo que conseguimos firmar uma parceria entre os municípios para socorrer situações como esta”, afirmou.
A alimentação do filhote exige cuidado. Inicialmente, ele recebeu um mix de frutas oferecido por seringa e até ovo de codorna, garantindo nutrientes essenciais para sua recuperação e sobrevivência.
Após atendimento no CCZ de São Pedro, o tucano será encaminhado a um sítio onde já vivem outros dois tucanos sob cuidado humano. A expectativa é que ele possa ser criado solto, mas com suporte para alimentação até ganhar autonomia total.