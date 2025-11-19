Um morador da Vila Rezende, em Piracicaba, encaminhou à redação do JP um relato sobre uma intervenção realizada pelo Semae na rua onde mora. Segundo ele, equipes da autarquia passaram pelo local para executar uma obra de manutenção e, após a conclusão do serviço, aplicaram asfalto sobre a via, que possui pavimentação em concreto.
O envio das imagens e informações ocorreu após os moradores observarem que o material utilizado na recomposição da rua não corresponde ao padrão original da via. De acordo com o morador, a mudança gerou preocupação entre os residentes, que afirmam não ter recebido comunicação prévia sobre o tipo de recomposição que seria executado.
Alguns moradores também relataram dúvidas sobre possíveis impactos na drenagem do trecho, já que a rua possui características diferentes das demais vias asfaltadas do bairro. Eles afirmam ter solicitado esclarecimentos ao Semae para entender o motivo da escolha do material e se haverá algum ajuste futuro.
O que diz a Prefeitura
A reportagem do JP procurou a Prefeitura, que em nota, disse: "A Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos e do Semae (Serviço Municipal de Água e Esgoto), informa que o contrato para pavimento de vias do município foi realizado pela Administração anterior, que não incluiu a realização de reparos nesse mesmo contrato quando há necessidade de intervenções em redes pluviais, de água e de esgoto.
Diante dessa situação, a atual Administração já realiza estudo para contratação de empresa especializada nesse tipo de reparo em concreto.
Até que isso aconteça, a pavimentação em asfalto será feita para garantir a segurança e evitar interdição de vias."