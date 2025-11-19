Um morador da Vila Rezende, em Piracicaba, encaminhou à redação do JP um relato sobre uma intervenção realizada pelo Semae na rua onde mora. Segundo ele, equipes da autarquia passaram pelo local para executar uma obra de manutenção e, após a conclusão do serviço, aplicaram asfalto sobre a via, que possui pavimentação em concreto.

Saiba Mais:

O envio das imagens e informações ocorreu após os moradores observarem que o material utilizado na recomposição da rua não corresponde ao padrão original da via. De acordo com o morador, a mudança gerou preocupação entre os residentes, que afirmam não ter recebido comunicação prévia sobre o tipo de recomposição que seria executado.