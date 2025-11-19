Um homem de 42 anos foi detido por importunação sexual após misturar sêmen ao sorvete consumido por uma colega de trabalho. Ele estava foragido havia uma semana e foi localizado na segunda-feira (17/11) em Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba.
Saiba Mais:
- Morre adolescente que teve colapso após comer doce em shopping
- É HOJE: Acusados pelo assassinato de Madalena vão a júri popular
O caso ocorreu no local onde ambos trabalham. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que o funcionário altera o alimento deixado pela colega sobre a mesa durante o expediente.
Segundo o delegado da Polícia Civil do Paraná (PCPR), Eduardo Kruger, o homem relatou que entrou no banheiro com um copo de café, recolheu o material e depois retornou ao ambiente de trabalho. Em seguida, aproveitou a ausência da funcionária para realizar a adulteração. A vítima notou uma alteração no sorvete e decidiu não consumi-lo.
O material coletado passou por análise pericial. Com base no resultado e nos demais elementos reunidos pela investigação, a Polícia Civil solicitou a prisão preventiva, que foi autorizada pela Justiça.
A apuração também identificou que o investigado já havia sido preso em 2023 por um ato semelhante em um supermercado de Curitiba, envolvendo uma adolescente de 14 anos. Naquele processo, ele permaneceu detido por quatro meses.
Depois do cumprimento da ordem judicial, o homem foi encaminhado ao sistema penitenciário, onde permanece à disposição da Justiça.