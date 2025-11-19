O caso ocorreu no local onde ambos trabalham. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que o funcionário altera o alimento deixado pela colega sobre a mesa durante o expediente.

Um homem de 42 anos foi detido por importunação sexual após misturar sêmen ao sorvete consumido por uma colega de trabalho. Ele estava foragido havia uma semana e foi localizado na segunda-feira (17/11) em Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba.

Segundo o delegado da Polícia Civil do Paraná (PCPR), Eduardo Kruger, o homem relatou que entrou no banheiro com um copo de café, recolheu o material e depois retornou ao ambiente de trabalho. Em seguida, aproveitou a ausência da funcionária para realizar a adulteração. A vítima notou uma alteração no sorvete e decidiu não consumi-lo.

O material coletado passou por análise pericial. Com base no resultado e nos demais elementos reunidos pela investigação, a Polícia Civil solicitou a prisão preventiva, que foi autorizada pela Justiça.

A apuração também identificou que o investigado já havia sido preso em 2023 por um ato semelhante em um supermercado de Curitiba, envolvendo uma adolescente de 14 anos. Naquele processo, ele permaneceu detido por quatro meses.