Heloisa lutava pela vida desde a última quarta-feira (12), quando, em questão de minutos, seu organismo entrou em colapso depois de ela ingerir um doce no Shopping Jaraguá. O que parecia inofensivo desencadeou uma reação alérgica devastadora.

Um momento de passeio em um shopping, com lazer e diversão terminou em tragédia. A morte de Heloisa de Oliveira Cardoso, de apenas 17 anos, foi confirmada na manhã desta terça-feira (18), deixando familiares, amigos e toda a comunidade em profundo choque.

Segundo informações, a jovem sofreu uma parada cardiorrespiratória fulminante, ainda dentro do centro de compras. O desespero tomou conta do local enquanto testemunhas chamavam ajuda e brigadistas se revezavam nas manobras de reanimação.

Foram mais de 40 minutos de tentativas incansáveis para trazer a adolescente de volta — um trabalho conjunto de duas ambulâncias do Samu e de equipes do Corpo de Bombeiros, que atuaram na entrada do shopping em meio a uma cena de tensão e urgência absoluta.

Após ser estabilizada, Heloisa foi intubada e transferida para o Hospital São Paulo, onde permaneceu internada em estado crítico, cercada de aparelhos e esperança da família. Porém, apesar de todos os esforços médicos, seu quadro não resistiu, e o óbito foi confirmado.