Um momento de passeio em um shopping, com lazer e diversão terminou em tragédia. A morte de Heloisa de Oliveira Cardoso, de apenas 17 anos, foi confirmada na manhã desta terça-feira (18), deixando familiares, amigos e toda a comunidade em profundo choque.
Heloisa lutava pela vida desde a última quarta-feira (12), quando, em questão de minutos, seu organismo entrou em colapso depois de ela ingerir um doce no Shopping Jaraguá. O que parecia inofensivo desencadeou uma reação alérgica devastadora.
Segundo informações, a jovem sofreu uma parada cardiorrespiratória fulminante, ainda dentro do centro de compras. O desespero tomou conta do local enquanto testemunhas chamavam ajuda e brigadistas se revezavam nas manobras de reanimação.
Foram mais de 40 minutos de tentativas incansáveis para trazer a adolescente de volta — um trabalho conjunto de duas ambulâncias do Samu e de equipes do Corpo de Bombeiros, que atuaram na entrada do shopping em meio a uma cena de tensão e urgência absoluta.
Após ser estabilizada, Heloisa foi intubada e transferida para o Hospital São Paulo, onde permaneceu internada em estado crítico, cercada de aparelhos e esperança da família. Porém, apesar de todos os esforços médicos, seu quadro não resistiu, e o óbito foi confirmado.
O corpo da jovem foi encaminhado ao Instituto Médico Legal, e o velório ainda não teve horário divulgado. O sepultamento acontecerá em Nova Europa, cidade onde Heloisa será despedida por quem a amava.
No dia do episódio, o Shopping Jaraguá informou, por meio de nota, que brigadistas e bombeiros civis prestaram os primeiros socorros imediatamente até a chegada das equipes externas.
A morte precoce e inesperada de Heloisa deixa um vazio doloroso e uma cidade inteira impactada pela brutalidade de um evento que começou com um simples doce — e terminou em uma perda irreparável.