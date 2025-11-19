Sob regência do maestro Jonatas Dionísio, que está à frente da banda há 12 anos, a tradicional “Furiosa” prepara uma seleção musical pensada para agradar diferentes públicos. Entre as obras previstas estão a solene “Novena”, o tema épico da série “Game of Thrones” e um bloco dedicado aos sucessos de Tim Maia, garantindo momentos de intensidade, nostalgia e envolvimento.

A centenária Corporação Musical União Operária, patrimônio histórico de Piracicaba e única banda sinfônica do município, realiza na próxima sexta-feira (21), às 19h30, um concerto gratuito na Igreja Matriz da Vila Rezende (Imaculada Conceição). A apresentação promete emocionar o público com um repertório que mescla obras sinfônicas tradicionais, trilhas contemporâneas e música brasileira.

Para Dionísio, conduzir a União Operária é mais do que uma função, é um compromisso com a história musical de Piracicaba. “É uma honra estar à frente de uma instituição com tanta relevância. A banda contribui para a formação de músicos, para a performance instrumental da cidade e representa Piracicaba com a grandeza que ela merece”, afirmou o maestro em contato com o Jornal de Piracicaba..

Além do trabalho artístico, a corporação mantém forte atuação educativa. Boa parte dos músicos iniciou sua trajetória no próprio grupo. “Muitos dos integrantes começaram comigo do zero e hoje são profissionais no instrumento. A banda é formadora, é porta de entrada para jovens que sonham em tocar em um grupo sinfônico”, destaca Dionísio, que também leciona no Projeto Guri.

A União Operária, que se aproxima de completar 120 anos, mantém o projeto Sou Musical, oferecendo semestralmente 40 vagas gratuitas para aulas de música, ministradas pelo próprio maestro. A iniciativa reforça o papel social da entidade e amplia o acesso à formação instrumental na cidade.

SERVIÇO