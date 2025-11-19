A tentativa do Vaticano e da Argentina de impor, na COP30, uma definição de gênero limitada exclusivamente ao sexo biológico provocou um dos maiores embates políticos da conferência. A iniciativa, que exclui identidades LGBTQIA+ das discussões climáticas, rapidamente ganhou apoio de países como Paraguai e Irã, acendendo um alerta entre delegações que defendem políticas ambientais mais inclusivas.

A proposta surgiu durante as negociações do novo Plano de Ação de Gênero (GAP), documento que guiará a agenda de igualdade nos próximos dez anos. A restrição defendida por esses países gerou preocupação entre organizações internacionais, que apontam risco de retrocessos no reconhecimento de populações historicamente vulneráveis aos impactos da crise climática.

Divergências atrasam negociações