Uma obra de arte entregue pela China ao Brasil durante a COP30, em Belém, desencadeou uma onda de teorias falsas, protestos de grupos religiosos e milhares de interações nas redes sociais. A escultura “Espírito Guardião Dragão-Onça”, apresentada no domingo (16), passou a ser retratada de forma distorcida em publicações que afirmam que o monumento teria ligação com “cultos demoníacos”.

VEJA MAIS:

Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.

A peça, criada pela artista chinesa Huang Jian e feita em bronze, combina elementos simbólicos de dois países: o dragão — tradicional na cultura chinesa e associado à prosperidade — e a onça, um dos animais mais representativos da Amazônia. O trabalho integra o legado cultural da conferência do clima e foi desenvolvido após encontros entre a artista, o prefeito de Belém, Igor Normando (MDB), e a secretária de Cultura e Turismo, Cilene Sabino.

Conteúdos viralizam e inflam reação religiosa