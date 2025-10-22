Doenças perigosas que voltaram com tudo após a pandemia; veja

Entre elas estão a poliomielite, o sarampo, a cólera e a bronquiolite infantil. Especialistas em saúde pública alertam que, em 2025, algumas dessas doenças seguem em expansão, impulsionadas pela queda na cobertura vacinal e por crises humanitárias em determinadas regiões.

Após o período mais crítico da pandemia de Covid-19, entre 2020 e 2021, diversas doenças infecciosas voltaram a registrar aumento de casos em diferentes partes do mundo. Durante a crise sanitária, as restrições de contato social e o uso de medidas preventivas contribuíram para a redução da circulação de outros vírus. Entretanto, desde 2022, foram observados novos surtos e o retorno de enfermidades que haviam sido controladas.

O vírus da poliomielite, que chegou a ser controlado globalmente, continua circulando de forma endêmica no Paquistão e no Afeganistão. A doença também foi identificada novamente na Faixa de Gaza, após mais de duas décadas sem registros locais. A queda da cobertura vacinal para cerca de 80% durante o conflito iniciado em 2023 levou a Organização das Nações Unidas (ONU) e autoridades locais a iniciar uma nova campanha de imunização.

A poliomielite é transmitida principalmente por contato com fezes de pessoas infectadas ou pela ingestão de água e alimentos contaminados. O vírus pode causar paralisia, especialmente em crianças. Em 2022, casos também foram confirmados no Reino Unido e nos Estados Unidos, após anos sem registros.

Sarampo

O sarampo voltou a ser detectado em diversos países, sobretudo entre crianças não vacinadas. Segundo o Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC), a taxa de imunização contra o vírus diminuiu desde o início da pandemia. Profissionais de saúde afirmam que pequenas reduções na cobertura vacinal podem resultar em milhares de pessoas suscetíveis à infecção.