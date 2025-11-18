De acordo com o MEC, há indícios de que itens utilizados em pré-testes do Inep — aplicados para calibrar perguntas que poderão compor exames futuros — foram empregados em um curso preparatório on-line. A pasta afirmou que não houve reprodução integral de questões do Enem 2025, mas que foram identificadas semelhanças entre o material divulgado e o que apareceu na avaliação.

O Ministério da Educação acionou a Polícia Federal e decidiu anular três questões do Enem 2025 após verificar que um universitário apresentou, em uma transmissão ao vivo, conteúdos semelhantes aos aplicados na prova realizada no último domingo (16/11). A decisão foi anunciada nesta terça-feira (18/11).

Em nota, o ministério informou que a Polícia Federal foi acionada para investigar a origem da divulgação e apurar responsabilidades por possível quebra de sigilo.

A anulação foi aprovada pela comissão responsável pela elaboração da prova. O Inep reiterou que o exame utiliza a Teoria de Resposta ao Item (TRI), que depende de pré-testes sigilosos realizados com grupos selecionados de estudantes. O instituto afirmou que todos os procedimentos de segurança foram executados e que o episódio será investigado como possível violação de confidencialidade.

Live do estudante

A transmissão que motivou a investigação ocorreu no YouTube na última terça-feira (11/11). Em um trecho da live, o universitário Edcley de Souza apresentou um item de Biologia sobre espécies que habitam ambientes específicos — tema abordado também na prova oficial. Segundo usuários das redes sociais, quatro das cinco alternativas mostradas pelo estudante eram semelhantes às que apareceram no exame.