NÃO RESISTIU

Morre homem que levou tiro acidental de amigo GCM em churrasco

Por Da redação/Pira1
| Tempo de leitura: 1 min
A vítima morreu na tarde desta segunda-feira na Santa Casa de Limeira.
  Morreu no início da noite desta segunda-feira (17) no hospital, Marcelo Belchior, o homem de 59 anos que foi baleado acidentalmente em um churrasco, neste domingo, depois que a arma de seu amigo da guarda civil municipal, de 58 anos, disparou do nada dentro da casa onde todos estavam reunidos em Limeira, na Região Metropolitana de Piracicaba.

A vítima estava internada na Santa Casa de Limeira. Segundo informações, o guarda — que estava de folga — manuseava sua pistola calibre 9 mm quando um disparo escapou e atingiu a vítima na perna e na região da virilha. O clima de festa virou correria: gente gritando, tentando ajudar, enquanto o homem gemia ferido no chão.

O SAMU chegou rápido, prestou os primeiros socorros e levou a vítima consciente, mas com ferimentos sérios, ao hospital. Testemunhas garantiram que não houve briga, discussão ou qualquer confusão antes do tiro.

A pistola do guarda, junto com carregadores e munições, foi apreendida. A perícia da SSP esteve no local e o caso ficou registrado na Delegacia.

