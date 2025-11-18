Morreu no início da noite desta segunda-feira (17) no hospital, Marcelo Belchior, o homem de 59 anos que foi baleado acidentalmente em um churrasco, neste domingo, depois que a arma de seu amigo da guarda civil municipal, de 58 anos, disparou do nada dentro da casa onde todos estavam reunidos em Limeira, na Região Metropolitana de Piracicaba.

VEJA MAIS

A vítima estava internada na Santa Casa de Limeira. Segundo informações, o guarda — que estava de folga — manuseava sua pistola calibre 9 mm quando um disparo escapou e atingiu a vítima na perna e na região da virilha. O clima de festa virou correria: gente gritando, tentando ajudar, enquanto o homem gemia ferido no chão.