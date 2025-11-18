Moradores procuraram a redação do Jornal de Piracicaba para relatar a situação dos letreiros instalados em diferentes acessos à entrada da cidade. Segundo os relatos, as estruturas apresentam rachaduras, acúmulo de sujeira e ausência de pintura, o que tem gerado preocupação entre quem circula pelas áreas onde os letreiros estão posicionados.
Os moradores citaram três pontos específicos: o letreiro próximo ao Shopping Piracicaba, o letreiro localizado nas proximidades do Zoológico Municipal e o monumento identificado como “Peixe”. Em todos os casos, as pessoas que procuraram o jornal afirmam que os problemas de conservação são visíveis para quem passa pelos locais diariamente.
Ainda segundo os relatos, alguns moradores afirmam ter comunicado a situação anteriormente por meio de canais públicos de atendimento, mas não receberam atualizações sobre possíveis ações de manutenção. Eles destacam que os letreiros são utilizados como referência para visitantes e motoristas que chegam a Piracicaba e, por isso, defendem atenção constante às estruturas.
O que diz a Prefeitura
A Prefeitura, por meio da Secretaria de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos, informa que a recuperação dos letreiros será iniciada daqui a 15 dias.