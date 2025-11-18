Moradores procuraram a redação do Jornal de Piracicaba para relatar a situação dos letreiros instalados em diferentes acessos à entrada da cidade. Segundo os relatos, as estruturas apresentam rachaduras, acúmulo de sujeira e ausência de pintura, o que tem gerado preocupação entre quem circula pelas áreas onde os letreiros estão posicionados.

Os moradores citaram três pontos específicos: o letreiro próximo ao Shopping Piracicaba, o letreiro localizado nas proximidades do Zoológico Municipal e o monumento identificado como “Peixe”. Em todos os casos, as pessoas que procuraram o jornal afirmam que os problemas de conservação são visíveis para quem passa pelos locais diariamente.