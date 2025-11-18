A modelo canadense Mary Magdalene publicou nas redes sociais uma foto registrada antes de realizar intervenções estéticas. Segundo informações divulgadas pelo jornal The Sun, ela iniciou as cirurgias aos 21 anos e já investiu cerca de 380 mil libras — aproximadamente R$ 2,7 milhões — em procedimentos. A modelo afirma que busca construir uma identidade visual que define como “deusa híbrida mutante, apocalíptica e de outro mundo”.
Mary alterou diversas partes do corpo ao longo dos anos e também modificou a pele com tatuagens, incluindo uma aplicação de tinta preta que cobre grande área. Os olhos receberam pigmentação verde neon, procedimento que resultou em alteração da cor ao redor da região.
A publicação da imagem antiga gerou reações distintas. Embora receba críticas em algumas plataformas, a modelo também relata receber mensagens de interesse de seguidores. A comparação entre a foto atual e a fotografia antiga chamou atenção de usuários, já que o registro anterior mostra a modelo com cabelos loiros, lábios sem intervenções e ausência de tatuagens no rosto.
A maior parte das cirurgias ocorreu no Canadá e nos Estados Unidos. Intervenções classificadas pela própria modelo como mais extremas foram feitas em outros países.
Em entrevista, Mary citou um procedimento na região íntima como o mais incomum que realizou. Ela afirmou que a intervenção teve complicações e exigiu duas transfusões de sangue.