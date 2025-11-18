A modelo canadense Mary Magdalene publicou nas redes sociais uma foto registrada antes de realizar intervenções estéticas. Segundo informações divulgadas pelo jornal The Sun, ela iniciou as cirurgias aos 21 anos e já investiu cerca de 380 mil libras — aproximadamente R$ 2,7 milhões — em procedimentos. A modelo afirma que busca construir uma identidade visual que define como “deusa híbrida mutante, apocalíptica e de outro mundo”.

Mary alterou diversas partes do corpo ao longo dos anos e também modificou a pele com tatuagens, incluindo uma aplicação de tinta preta que cobre grande área. Os olhos receberam pigmentação verde neon, procedimento que resultou em alteração da cor ao redor da região.