A mudança de maior impacto é para os ciclomotores, que passarão a ter as seguintes exigências obrigatórias: • CNH: Autorização para Conduzir Ciclomotor (ACC) ou Categoria A (motos). • Equipamento: Uso de capacete de segurança. • Registro: Emplacamento obrigatório.

O Conselho Nacional de Trânsito (Contran) aprovou novas regulamentações para veículos de menor porte, como ciclomotores, bicicletas elétricas e veículos autopropelidos, as quais entrarão em vigor em janeiro de 2026. As normas definem os enquadramentos dos veículos e estabelecem exigências de equipamentos, registro, emplacamento e habilitação para determinadas categorias.

As regulamentações estaduais podem variar; em alguns estados, há a possibilidade de cobrança de IPVA para ciclomotores.

Definições e exigências

As novas regras definem de forma clara as características de cada modalidade e os equipamentos obrigatórios para circulação segura, conforme detalhado na resolução do Contran:

1. Bicicleta

• Definição: Veículo de propulsão humana, dotado de duas rodas.

2. Bicicleta Elétrica

• Definição: Veículo de propulsão humana, com duas rodas, que possui motor auxiliar de propulsão de, no máximo, 1kW. O motor deve funcionar apenas quando o usuário pedala, não pode ter acelerador e a velocidade máxima de propulsão deve ser de 32km/h

• Exigências: Não precisa de CNH, capacete, registro ou emplacamento.

• Equipamentos Obrigatórios: Indicador de velocidade, campainha, sinalização noturna dianteira, traseira e lateral, espelho retrovisor do lado esquerdo e pneus em condições de segurança.

3. Veículo Autopropelido

• Definição: Equipamento com uma ou mais rodas, que pode ter sistema de equilíbrio automático ou não. O motor é de, no máximo, 1kW, a velocidade máxima de fabricação 32 km/h com largura não superior a 70cm e distância entre eixos de até 130 cm

• Exigências: Não precisa de CNH, capacete, registro ou emplacamento.

• Equipamentos Obrigatórios: Indicador de velocidade, campainha, sinalização noturna dianteira, traseira e lateral.

4. Ciclomotor

• Definição: Veículo de duas ou três rodas, com motor a combustão de até 50 cilindradas ou motor elétrico de até 4kW, e velocidade máxima 50 km/h.

• Exigências: CNH Categoria ACC ou A, uso de capacete e emplacamento obrigatório. Uso de roupas com proteção é exigido.

• Equipamentos Obrigatórios (além dos de Bicicleta Elétrica): Espelhos retrovisores nos dois lados, farol dianteiro de cor branca ou amarela, lanterna vermelha na traseira, velocímetro, buzina, dispositivo para controlar ruído do motor.

