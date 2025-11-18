O problema teve início por volta das 8h15 (horário de Brasília) e rapidamente escalou. Dados do Downdetector, que monitora a saúde de serviços online, registraram um aumento abrupto nas notificações de falha, ultrapassando a marca de 3.500 reclamações em menos de uma hora, por volta das 9h. Os principais focos das queixas eram a conexão com o servidor (72%), seguido por falhas no Sistema de Nomes de Domínio (DNS, com 15%) – a identidade numérica que permite aos navegadores encontrar os sites.

A manhã desta terça-feira (18) foi marcada por um apagão digital que afetou grandes plataformas da web. Uma instabilidade nos serviços da Cloudflare, empresa vital para a segurança e distribuição de conteúdo na internet, resultou na inacessibilidade de sites e aplicativos amplamente utilizados, como X (antigo Twitter), ChatGPT, Letterboxd e outras mídias digitais. Usuários foram recebidos com mensagens de erro, impedindo a navegação e o uso dessas ferramentas.

A Cloudflare, que utiliza uma vasta rede global de data centers para otimizar a velocidade e a proteção dos sites que hospeda, prontamente reconheceu a ocorrência. Em comunicado, a companhia confirmou ter detectado um "pico de tráfego incomum" em sua rede por volta das 8h20, com a sede na Califórnia sendo a principal área de impacto, gerando erros para o tráfego que passava por lá. A origem exata desse aumento repentino, no entanto, ainda era desconhecida, com a prioridade inicial sendo a recuperação do sistema.

Apesar do susto, a equipe técnica da Cloudflare agiu rapidamente. Por meio de sua página de status, a empresa atualizou o público sobre o andamento da correção. Às 10h09, a origem do problema já estava identificada e o trabalho para implementar uma solução havia começado. Minutos depois, às 10h13, mudanças críticas foram aplicadas, permitindo que os sistemas começassem a se recuperar e as taxas de erro voltassem aos patamares normais pré-incidente.

Embora a situação estivesse sob controle e os serviços estivessem sendo restabelecidos, a Cloudflare informou, na atualização mais recente (10h58), que continuava a trabalhar para garantir a completa recuperação para todos os seus clientes globais. A gigante da infraestrutura digital confirmou que prosseguirá com uma investigação aprofundada para determinar a causa-raiz do súbito e anômalo aumento de tráfego que momentaneamente tirou do ar uma parte significativa da internet.