Piracicaba recebe nesta terça-feira (18) a tradicional Caravana de Natal da Coca-Cola Femsa Brasil. O desfile dos caminhões iluminados começa às 18h e segue até 19h30, com saída da Av. Professor Alberto Vollet Sachs, 2030, em frente ao Supermercado Coop. A atração conta com apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria de Segurança Pública, Trânsito e Transportes.
O trajeto do desfile inclui pontos conhecidos da cidade, como o Estádio Barão da Serra Negra e o Elevador Turístico do Mirante. O público poderá acompanhar o percurso também pelo site oficial Natal Coca-Cola, que exibe o deslocamento da caravana em tempo real.
Novidades
A edição de 2025 traz uma novidade voltada à inclusão: o evento contará com audiodescrição, disponível pelo mesmo link durante a passagem dos caminhões. O evento é gratuito e recomendado para crianças de todas as idades.
Cinco veículos temáticos compõem a caravana deste ano, representando os cenários Carrossel dos Sonhos, Dança com Cartas, Presente de Natal, Caixinha de Música e Celebração do Natal. Além do casal Noel, o público poderá conferir projeções, luzes, coreografias ao vivo e a apresentação de uma bailarina.
Trajeto completo da Caravana em Piracicaba
- Av. Prof. Alberto Vollet Sachs, 2.030 (Supermercado Coop);
- Av. Piracicamirim;
- R. Dr. Coriolano Ferraz do Amaral;
- R. Euclides José Libório;
- R. Napoleão Laureano;
- R. Dr. Paulo Pinto;
- R. do Trabalho;
- R. Samuel Neves;
- R. Silva Jardim;
- R. XV de Novembro;
- Av. Armando Salles;
- Av. Rui Barbosa;
- Av. Manoel Conceição;
- Av. Osvaldo Cruz;
- Av. Mário Dedini (término).