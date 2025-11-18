18 de novembro de 2025
CLIMA E TEMPO

Chuva rápida atinge Piracicaba na tarde desta terça-feira

Por Will Baldine | Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 1 min
Will Baldine/JP
O volume registrado foi baixo, mas suficiente para reduzir a sensação de calor acumulada ao longo da manhã
Uma pancada de chuva atingiu Piracicaba no início da tarde desta terça-feira (18). A precipitação começou por volta das 13h e foi acompanhada por trovoadas em diferentes regiões da cidade. O volume registrado foi baixo, mas suficiente para reduzir a sensação de calor acumulada ao longo da manhã.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) aponta que a instabilidade desta terça-feira ocorreu devido à formação de nuvens carregadas sobre o interior paulista, resultado da combinação entre temperaturas elevadas e umidade presente na região. A formação, porém, perdeu força rapidamente, o que explica a curta duração da chuva.

De acordo com a previsão, os próximos dias devem ser de tempo firme. Há indicação de retorno das precipitações apenas no final de semana, quando um novo sistema frontal deve avançar sobre o estado e aumentar as possibilidades de chuva em Piracicaba.

