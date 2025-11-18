O termo phishing vem do verbo em inglês "to fish", pescar. E é exatamente isso que os criminosos fazem: lançam uma rede digital esperando que alguém morda a isca. A estratégia funciona porque explora a confiança que depositamos em marcas conhecidas e instala uma sensação de urgência artificial que desativa nosso pensamento crítico.

Seu banco nunca pedirá sua senha por mensagem. Sua operadora de celular não vai cobrar débitos via SMS. A Receita Federal não notifica por WhatsApp. Mas criminosos fingem ser exatamente essas instituições todos os dias para enganar milhões de usuários. O phishing – técnica de engenharia social que simula entidades confiáveis para extrair dados sensíveis – prolifera em redes sociais, e-mails e aplicativos de mensagem com mensagens cada vez mais convincentes.

Os golpistas criam páginas web idênticas às originais, com layouts, logos e cores perfeitamente replicados. A vítima clica no link, insere seus dados pessoais ou bancários acreditando estar em um ambiente seguro, e horas depois descobre que seu acesso foi comprometido. A sofisticação crescente desses ataques tornou o phishing uma das maiores ameaças cibernéticas enfrentadas por pessoas físicas e empresas.

Quem Está Usando Phishing Contra Você

Os ataques de phishing se adaptam rapidamente ao que está em alta. Em um mês podem simular bancos, no outro plataformas de streaming ou marketplaces. Cada nova onda segue um padrão: escolhem uma instituição com muitos usuários, criam urgência fictícia e enviam mensagens em massa.

Notificações falsas de bloqueio iminente funcionam particularmente bem porque disparam o instinto de autopreservação. "Sua conta será desativada em 24 horas" é uma iscagem clássica. Promoções exageradas também enganam facilmente: cupons de desconto de 70% em produtos caros criam a impressão de oportunidade que não pode ser perdida. Entregas pendentes, cobranças inesperadas, convites para sorteios e alertas de segurança completam o arsenal de mensagens maliciosas que circulam diariamente.

Os Sinais de Alerta Que Você Pode Reconhecer