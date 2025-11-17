Entrou em vigor nesta segunda-feira (17) o sistema que obriga cerca de 350 empresas que realizam mais de 500 mil ligações mensais a utilizar um selo de verificação em chamadas telefônicas. O mecanismo, direcionado principalmente a bancos e centrais de atendimento, busca reduzir fraudes e golpes envolvendo ligações no país.
A implantação estava prevista inicialmente para 2028, mas a Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) antecipou o prazo em setembro. A identificação visual do selo pode variar conforme a marca do telefone e o fabricante do dispositivo. A operação do recurso é responsabilidade das empresas, sem custo para usuários.
Desde 2019, a Anatel adota medidas para diminuir o volume de chamadas repetitivas e práticas fraudulentas. Entre as primeiras iniciativas está o “Não Me Perturbe”, ferramenta que possibilita o bloqueio de ligações de empresas selecionadas pelo usuário. A agência também estabeleceu regras sobre horários e limites de chamadas.
Como funciona o “Não Me Perturbe”
Criado em 2019, o serviço permite bloquear chamadas de determinados setores. Mesmo assim, ainda é possível receber ligações indesejadas, especialmente de serviços de telemarketing e robocalls, quando a chamada é encerrada automaticamente após o atendimento.
Passo a passo para ativar o bloqueio:
- Acesse o site da plataforma e selecione “Cadastrar”;
- Informe nome, sobrenome e CPF e clique em “Prosseguir”;
- Insira um e-mail e avance;
- Crie uma senha de oito caracteres, confirme e prossiga;
- Digite o código enviado por e-mail, faça login e escolha “Novo bloqueio”;
- Selecione as empresas que deseja bloquear.
A ferramenta também permite desfazer bloqueios ou excluir o cadastro.
Como desbloquear empresas específicas:
- Acesse o site e faça login com CPF e senha;
- Vá em “Meus bloqueios” e selecione “Editar”;
- Confira a lista de empresas bloqueadas;
- Escolha a empresa que deseja liberar e clique em “Enviar”.
- Como excluir o número do sistema:
- Acesse a área logada e selecione “Excluir”;
- Confirme a remoção;
O número será retirado do cadastro, processo que pode levar até 30 dias, segundo a Anatel.