17 de novembro de 2025
JP1 - Sampi Piracicaba

JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
SOSSEGO!

Não me perturbe: saiba como ativar e evitar ligações de empresas

Por Will Baldine | Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
O mecanismo, direcionado principalmente a bancos e centrais de atendimento, busca reduzir fraudes e golpes envolvendo ligações no país
O mecanismo, direcionado principalmente a bancos e centrais de atendimento, busca reduzir fraudes e golpes envolvendo ligações no país

Entrou em vigor nesta segunda-feira (17) o sistema que obriga cerca de 350 empresas que realizam mais de 500 mil ligações mensais a utilizar um selo de verificação em chamadas telefônicas. O mecanismo, direcionado principalmente a bancos e centrais de atendimento, busca reduzir fraudes e golpes envolvendo ligações no país.

Saiba Mais:

A implantação estava prevista inicialmente para 2028, mas a Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) antecipou o prazo em setembro. A identificação visual do selo pode variar conforme a marca do telefone e o fabricante do dispositivo. A operação do recurso é responsabilidade das empresas, sem custo para usuários.

Desde 2019, a Anatel adota medidas para diminuir o volume de chamadas repetitivas e práticas fraudulentas. Entre as primeiras iniciativas está o “Não Me Perturbe”, ferramenta que possibilita o bloqueio de ligações de empresas selecionadas pelo usuário. A agência também estabeleceu regras sobre horários e limites de chamadas.

Como funciona o “Não Me Perturbe”

Criado em 2019, o serviço permite bloquear chamadas de determinados setores. Mesmo assim, ainda é possível receber ligações indesejadas, especialmente de serviços de telemarketing e robocalls, quando a chamada é encerrada automaticamente após o atendimento.

Passo a passo para ativar o bloqueio:

  • Acesse o site da plataforma e selecione “Cadastrar”;
  • Informe nome, sobrenome e CPF e clique em “Prosseguir”;
  • Insira um e-mail e avance;
  • Crie uma senha de oito caracteres, confirme e prossiga;
  • Digite o código enviado por e-mail, faça login e escolha “Novo bloqueio”;
  • Selecione as empresas que deseja bloquear.

A ferramenta também permite desfazer bloqueios ou excluir o cadastro.

Como desbloquear empresas específicas:

  • Acesse o site e faça login com CPF e senha;
  • Vá em “Meus bloqueios” e selecione “Editar”;
  • Confira a lista de empresas bloqueadas;
  • Escolha a empresa que deseja liberar e clique em “Enviar”.
  • Como excluir o número do sistema:
  • Acesse a área logada e selecione “Excluir”;
  • Confirme a remoção;

O número será retirado do cadastro, processo que pode levar até 30 dias, segundo a Anatel.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários