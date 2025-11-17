Entrou em vigor nesta segunda-feira (17) o sistema que obriga cerca de 350 empresas que realizam mais de 500 mil ligações mensais a utilizar um selo de verificação em chamadas telefônicas. O mecanismo, direcionado principalmente a bancos e centrais de atendimento, busca reduzir fraudes e golpes envolvendo ligações no país.

Saiba Mais:

A implantação estava prevista inicialmente para 2028, mas a Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) antecipou o prazo em setembro. A identificação visual do selo pode variar conforme a marca do telefone e o fabricante do dispositivo. A operação do recurso é responsabilidade das empresas, sem custo para usuários.