O Fisco aplicou o artigo 100 da Resolução CGSN 140, que define receita bruta como todo ganho obtido pelo mesmo empresário individual, seja em um ou vários CNPJs, seja no CPF quando a atividade exigir contribuição ao INSS como contribuinte individual. Na prática, o MEI continua sendo tratado pela lei como pessoa física com CNPJ, o que facilita a união dos rendimentos. Essa interpretação inverteu o entendimento que predominava entre empreendedores: a ilusão de que podiam manter um MEI em uma atividade permitida e exercer outra profissão como autônomo, sem reflexo no teto de faturamento.

A Receita Federal mudou a forma de calcular o teto de faturamento do Microempreendedor Individual (MEI) e acendeu um alerta para quem tem outras fontes de renda na pessoa física. Agora, valores recebidos como autônomo ou segurado especial – mesmo fora do CNPJ do MEI – entram no limite de R$ 81 mil por ano. Se a soma ultrapassar o piso, o microempreendedor é desenquadrado automaticamente do regime simplificado e enfrenta carga tributária maior.

Profissionais liberais como médicos, advogados, arquitetos, nutricionistas, engenheiros, contadores e consultores correm maior risco. Esses profissionais não podem abrir MEI em suas áreas de atuação pela legislação, mas muitos mantêm uma atividade MEI-compatível paralela para diversificar renda. Um nutricionista que fatura R$ 40 mil no CPF prestando serviços autônomos e R$ 50 mil em um restaurante delivery estruturado como MEI estoura o teto de R$ 81 mil e precisa migrar para microempresa. Sem se dar conta, o profissional enfrenta desenquadramento automático, migração forçada para faixa superior e aumento significativo da carga tributária.

O Que Permanece Fora do Cálculo

Nem toda entrada no CPF entra na contagem. Salário de CLT, aluguéis de imóveis, dividendos e rendimentos de aplicações financeiras permanecem excluídos do novo cálculo. O problema prático é que a Receita Federal não consegue ver a natureza de cada transação apenas olhando para extrato bancário ou registro de PIX. Sem organização mínima, a fiscalização pode tratar tudo o que entra em conta de pessoa física como possível receita de atividade econômica, caindo sobre o contribuinte a responsabilidade de provar que certas entradas não se relacionam com o MEI nem com atividade profissional sujeita a INSS.

O Risco da Conta Compartilhada

A circulação de dinheiro por PIX e contas bancárias comuns amplifica o risco. Recebimentos via transferência instantânea misturam facilmente salário, renda extra, serviços feitos por fora, aluguéis, repasses familiares e faturamento do MEI tudo no mesmo extrato. Se o dinheiro do negócio entra na mesma conta que concentra todas as entradas, aumenta a chance de a Receita entender que aquele volume é faturamento do MEI ou de atividade profissional autônoma. Embora o MEI não seja obrigado por lei a ter conta bancária em nome do CNPJ, o cenário atual torna a separação cada vez mais estratégica para evitar equívocos.

Estratégias de Defesa