A Raízen prorrogou o prazo de inscrições para a seleção de Projetos Socioambientais 2025/2026 até o dia 25 de novembro deste ano. A iniciativa busca selecionar e fornecer financiamento a propostas de organizações sociais focadas em gerar impacto positivo nas comunidades onde a empresa mantém operações no estado de São Paulo.

O prazo final para submissão das propostas é 25 de novembro de 2025, às 23h59 (horário de Brasília). As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, no portal da Raízen.