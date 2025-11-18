A Raízen prorrogou o prazo de inscrições para a seleção de Projetos Socioambientais 2025/2026 até o dia 25 de novembro deste ano. A iniciativa busca selecionar e fornecer financiamento a propostas de organizações sociais focadas em gerar impacto positivo nas comunidades onde a empresa mantém operações no estado de São Paulo.
- INMET prevê ventos de 100 km/h e risco de estragos em Piracicaba
- Piracicaba e região abrem mais de 1,5 mil vagas de emprego; veja
O prazo final para submissão das propostas é 25 de novembro de 2025, às 23h59 (horário de Brasília). As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, no portal da Raízen.
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
O valor total destinado ao programa é de R$ 400 mil. Cada projeto selecionado poderá receber um aporte de, no máximo, R$ 80 mil. A previsão é que sejam contemplados até cinco projetos, com período de execução de até seis meses.
O edital busca propostas que priorizem grupos e territórios vulneráveis, públicos minoritários e comunidades tradicionais, valorizando a diversidade e incentivando a inovação.
As propostas devem estar alinhadas a uma das seguintes áreas temáticas:
- Educação ambiental
- Conservação de recursos naturais (Fauna e Flora)
- Gestão de resíduos e economia circular
- Desenvolvimento comunitário sustentável
- Agroecologia
As comunidades a serem contempladas estão localizadas nas seguintes áreas de atuação da Raízen no estado de São Paulo:
- Região de Andradina: Andradina, Castilho, Guaraçaí, Ilha Solteira, Itapura, Mirandópolis, Murutinga do Sul, Pereira Barreto, Sud Mennucci e Três Lagoas.
- Região de Barra Bonita: Barra Bonita, Areiópolis, Dois Córregos, Igaraçu do Tietê, Lençóis Paulistas, Macatuba, Mineiros do Tietê e São Manuel.
- Região de Morro Agudo: Morro Agudo, Barretos, Bebedouro, Colina, Franca, Jaborandi, Terra Roxa e Viradouro.
- Região de Piracicaba: Piracicaba, Aguapés, Águas de São Pedro, Artemis, Charqueada, Rio das Pedras, Saltinho, Santa Bárbara d'Oeste e São Pedro.
- Região de Valparaíso: Valparaíso, Bento de Abreu, Guararapes, Lavínia e Rubiácea.
Processo de Seleção e Cronograma
Cada organização pode apresentar múltiplos projetos, mas será selecionada para receber financiamento em apenas um.
"Nosso compromisso social visa ações que deem protagonismo para as pessoas do território, respeitando a cultura e a vocação de cada região. Usamos a mobilização e a educação como forças que potencializam nossa atuação," declarou Camila Stefano, porta-voz da Raízen.
A divulgação dos resultados da seleção está programada para o dia 23 de fevereiro de 2026, no site oficial da Raízen. Dúvidas sobre o edital podem ser direcionadas ao e-mail patrocinios@raizen.com.