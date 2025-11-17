A região de Piracicaba iniciou esta semana com 1527 vagas de emprego distribuídas em cinco municípios. As oportunidades abrangem diversos níveis de qualificação.
Piracicaba
A Prefeitura de Piracicaba, por meio do Centro de Atendimento ao Trabalhador (CAT), está com 20 vagas de emprego disponíveis. Para se candidatar, os interessados devem enviar um e-mail para entrevistacatpiracicaba@gmail.com e, no corpo da mensagem, informar o cargo desejado. É necessário anexar cópias do RG, CPF e os comprovantes dos requisitos exigidos pelo empregador.
As informações detalhadas sobre cada oportunidade, incluindo os critérios de seleção, estão disponíveis no Painel de Vagas. O CAT funciona de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h30. Confira as vagas:
- Ajudante de Produção
- Auxiliar de limpeza (Vaga com experiência)
- Auxiliar de limpeza (Vaga sem experiência, exige esforço físico)
- Auxiliar de Manutenção
- Auxiliar de manutenção (Com experiência comprovada em Carteira e em manutenção/jardinagem)
- Auxiliar de Produção em Padaria
- Auxiliar de Saúde Bucal (com curso de ASB)
- Auxiliar Técnico Instalador
- Encanador
- Estágio Auxiliar Administrativo
- Líder de limpeza
- Mecânico - Operador de pátio
- Mecânico de manutenção hidráulica
- Motorista de carreta
- Operador de Caixa (Vaga Temporária 90 dias)
- Operador de loja (Vaga Temporária 90 dias)
- Pintor industrial
- Torneiro Ferramenteiro
- Vendedor(a)
- Zelador
Águas de São Pedro
Águas de São Pedro está com 12 vagas de emprego abertas para diversos setores. A cidade, conhecida por sua vocação turística e qualidade de vida, apresenta uma boa chance para quem procura uma colocação no mercado.
Os interessados podem se candidatar às vagas de duas formas: pelo site da prefeitura ou enviando um e-mail para faleconosco@aguasdesaopedro.sp.gov.br, desde que mencionem claramente o cargo de interesse no corpo da mensagem.
Para quem prefere o atendimento presencial, o Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Águas de São Pedro funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 11h e das 12h às 17h. O Emprega fica localizado na Praça Prefeito Geraldo Azevedo, 115, no Centro. Para mais informações acesse o site da Prefeitura. Confira as vagas:
- Administrativo de Obras
- Armador
- Atendente de Cafeteria
- Auxiliar Administrativo de Obra
- Carpinteiro
- Encarregado de Obras
- Manicure
- Operadora de Caixa
- Pedreiro
- Salgadeira
- Servente de obras
- Vendedora
São Pedro
O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de São Pedro divulgou a abertura de 11 vagas de emprego em diversas áreas. Candidatos interessados devem comparecer pessoalmente ao Poupatempo de São Pedro, localizado na Avenida dos Imigrantes, 688, no Vale do Sol.
O atendimento do PAT ocorre de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, e aos sábados, das 9h às 13h.
Para se candidatar, é necessário apresentar os seguintes documentos: RG e CPF (ou CNH atualizada), Carteira de Trabalho, PIS ativo ou Cartão Cidadão, comprovante de endereço recente e currículo atualizado.
Para obter mais informações, o contato pode ser feito pelo telefone (19) 3481-9392 ou pelo e-mail patsaopedro@sde.sp.gov.br. A lista completa das vagas disponíveis pode ser acessada no site do PAT São Pedro. Confira as vagas:
- Assistente Operacional
- Auxiliar de Cozinha
- Auxiliar Financeiro
- Camareira
- Cozinheiro
- Faxineira
- Garçom
- Recepcionista
- Representante de Vendas
- Técnico de Segurança do Trabalho
- Vigia
Limeira
O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Limeira está com 18 vagas de emprego abertas em diferentes áreas. As oportunidades abrangem setores como o comércio e a indústria. Os interessados em se candidatar devem acessar o site do PAT de Limeira e fazer o cadastro na seção "cadastro de currículos". O atendimento presencial no PAT de Limeira ocorre de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h. Confira as oportunidades:
- Atendente de Restaurante
- Auxiliar de Serviços Gerais
- Cozinheiro de Restaurante
- Pintor C (Ajudante)
- Serralheiro Industrial
- Controlador de Acesso
- Assistente Administrativo Acadêmico
- Operador de Dobradeira Cnc
- Jovem Aprendiz
- Chefe Cozinheiro Pleno
- Auxiliar de Cozinha
- Auxiliar de Limpeza
- Atendente de Lanchonete
- Montador de Pallets e Caixas
- Operador de Caixa
- Consultor de Vendas
- Atendente
- Ajudante de Estoque
Santa Bárbara d'Oeste
O Desenvolve Santa Bárbara d'Oeste está com 1466 vagas de emprego abertas, distribuídas em 243 funções diferentes. As oportunidades são para candidatos de diversos níveis de escolaridade e também para pessoas com deficiência.
Para se candidatar, você pode enviar um e-mail para empregos@santabarbara.sp.gov.br com o nome da vaga de interesse no assunto. No corpo do e-mail, inclua seu nome completo, CPF, RG e anexe seu currículo.
Se preferir, a candidatura pode ser feita presencialmente na unidade, localizada na Rua do Ósmio, n.º 975, na Villa Multimall. É necessário levar RG, CPF e Carteira de Trabalho. O atendimento acontece de terça a sexta-feira, das 10h às 22h, e aos sábados, das 10h às 16h. A lista completa de vagas pode ser consultada no site oficial da Prefeitura da cidade