A região de Piracicaba iniciou esta semana com 1527 vagas de emprego distribuídas em cinco municípios. As oportunidades abrangem diversos níveis de qualificação.

Piracicaba

A Prefeitura de Piracicaba, por meio do Centro de Atendimento ao Trabalhador (CAT), está com 20 vagas de emprego disponíveis. Para se candidatar, os interessados devem enviar um e-mail para entrevistacatpiracicaba@gmail.com e, no corpo da mensagem, informar o cargo desejado. É necessário anexar cópias do RG, CPF e os comprovantes dos requisitos exigidos pelo empregador.

As informações detalhadas sobre cada oportunidade, incluindo os critérios de seleção, estão disponíveis no Painel de Vagas. O CAT funciona de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h30. Confira as vagas:

Ajudante de Produção

Auxiliar de limpeza (Vaga com experiência)

Auxiliar de limpeza (Vaga sem experiência, exige esforço físico)

Auxiliar de Manutenção

Auxiliar de manutenção (Com experiência comprovada em Carteira e em manutenção/jardinagem)

Auxiliar de Produção em Padaria

Auxiliar de Saúde Bucal (com curso de ASB)

Auxiliar Técnico Instalador

Encanador

Estágio Auxiliar Administrativo

Líder de limpeza

Mecânico - Operador de pátio

Mecânico de manutenção hidráulica

Motorista de carreta

Operador de Caixa (Vaga Temporária 90 dias)

Operador de loja (Vaga Temporária 90 dias)

Pintor industrial

Torneiro Ferramenteiro

Vendedor(a)

Zelador

