17 de novembro de 2025
OPORTUNIDADES

Piracicaba e região abrem mais de 1,5 mil vagas de emprego; veja

Por Bruno Mendes/JP
| Tempo de leitura: 4 min
Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
As oportunidades abrangem diversos níveis de qualificação
As oportunidades abrangem diversos níveis de qualificação

A região de Piracicaba iniciou esta semana com 1527 vagas de emprego distribuídas em cinco municípios. As oportunidades abrangem diversos níveis de qualificação.

Piracicaba 

A Prefeitura de Piracicaba, por meio do Centro de Atendimento ao Trabalhador (CAT), está com 20 vagas de emprego disponíveis.  Para se candidatar, os interessados devem enviar um e-mail para entrevistacatpiracicaba@gmail.com e, no corpo da mensagem, informar o cargo desejado. É necessário anexar cópias do RG, CPF e os comprovantes dos requisitos exigidos pelo empregador.
As informações detalhadas sobre cada oportunidade, incluindo os critérios de seleção, estão disponíveis no Painel de Vagas. O CAT funciona de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h30. Confira as vagas:

  • Ajudante de Produção
  • Auxiliar de limpeza (Vaga com experiência)
  • Auxiliar de limpeza (Vaga sem experiência, exige esforço físico)
  • Auxiliar de Manutenção
  • Auxiliar de manutenção (Com experiência comprovada em Carteira e em manutenção/jardinagem)
  • Auxiliar de Produção em Padaria
  • Auxiliar de Saúde Bucal (com curso de ASB)
  • Auxiliar Técnico Instalador
  • Encanador
  • Estágio Auxiliar Administrativo
  • Líder de limpeza
  • Mecânico - Operador de pátio
  • Mecânico de manutenção hidráulica
  • Motorista de carreta
  • Operador de Caixa (Vaga Temporária 90 dias)
  • Operador de loja (Vaga Temporária 90 dias)
  • Pintor industrial
  • Torneiro Ferramenteiro
  • Vendedor(a)
  • Zelador

Águas de São Pedro

Águas de São Pedro está com 12 vagas de emprego abertas para diversos setores. A cidade, conhecida por sua vocação turística e qualidade de vida, apresenta uma boa chance para quem procura uma colocação no mercado.

Os interessados podem se candidatar às vagas de duas formas: pelo site da prefeitura ou enviando um e-mail para faleconosco@aguasdesaopedro.sp.gov.br, desde que mencionem claramente o cargo de interesse no corpo da mensagem.

Para quem prefere o atendimento presencial, o Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Águas de São Pedro funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 11h e das 12h às 17h. O Emprega fica localizado na Praça Prefeito Geraldo Azevedo, 115, no Centro. Para mais informações acesse o site da Prefeitura. Confira as vagas:

  • Administrativo de Obras
  • Armador
  • Atendente de Cafeteria
  • Auxiliar Administrativo de Obra
  • Carpinteiro
  • Encarregado de Obras
  • Manicure
  • Operadora de Caixa
  • Pedreiro
  • Salgadeira
  • Servente de obras
  • Vendedora

São Pedro

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de São Pedro divulgou a abertura de 11 vagas de emprego em diversas áreas. Candidatos interessados devem comparecer pessoalmente ao Poupatempo de São Pedro, localizado na Avenida dos Imigrantes, 688, no Vale do Sol.

O atendimento do PAT ocorre de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, e aos sábados, das 9h às 13h.

Para se candidatar, é necessário apresentar os seguintes documentos: RG e CPF (ou CNH atualizada), Carteira de Trabalho, PIS ativo ou Cartão Cidadão, comprovante de endereço recente e currículo atualizado.

Para obter mais informações, o contato pode ser feito pelo telefone (19) 3481-9392 ou pelo e-mail patsaopedro@sde.sp.gov.br. A lista completa das vagas disponíveis pode ser acessada no site do PAT São Pedro. Confira as vagas:

  • Assistente Operacional
  • Auxiliar de Cozinha
  • Auxiliar Financeiro
  • Camareira
  • Cozinheiro
  • Faxineira
  • Garçom
  • Recepcionista
  • Representante de Vendas
  • Técnico de Segurança do Trabalho
  • Vigia

Limeira

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Limeira está com 18  vagas de emprego abertas em diferentes áreas. As oportunidades abrangem setores como o comércio e a indústria. Os interessados em se candidatar devem acessar o site do PAT de Limeira e fazer o cadastro na seção "cadastro de currículos". O atendimento presencial no PAT de Limeira ocorre de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h. Confira as oportunidades:

  • Atendente de Restaurante
  • Auxiliar de Serviços Gerais
  • Cozinheiro de Restaurante
  • Pintor C (Ajudante)
  • Serralheiro Industrial
  • Controlador de Acesso
  • Assistente Administrativo Acadêmico
  • Operador de Dobradeira Cnc
  • Jovem Aprendiz
  • Chefe Cozinheiro Pleno
  • Auxiliar de Cozinha
  • Auxiliar de Limpeza
  • Atendente de Lanchonete
  • Montador de Pallets e Caixas
  • Operador de Caixa
  • Consultor de Vendas
  • Atendente
  • Ajudante de Estoque

Santa Bárbara d'Oeste

O Desenvolve Santa Bárbara d'Oeste está com 1466 vagas de emprego abertas, distribuídas em 243 funções diferentes. As oportunidades são para candidatos de diversos níveis de escolaridade e também para pessoas com deficiência.

Para se candidatar, você pode enviar um e-mail para empregos@santabarbara.sp.gov.br com o nome da vaga de interesse no assunto. No corpo do e-mail, inclua seu nome completo, CPF, RG e anexe seu currículo.

Se preferir, a candidatura pode ser feita presencialmente na unidade, localizada na Rua do Ósmio, n.º 975, na Villa Multimall. É necessário levar RG, CPF e Carteira de Trabalho. O atendimento acontece de terça a sexta-feira, das 10h às 22h, e aos sábados, das 10h às 16h. A lista completa de vagas pode ser consultada no site oficial da Prefeitura da cidade

