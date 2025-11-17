O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu um alerta laranja de tempestade para Piracicaba e municípios da região, válido das 3h desta segunda-feira (17) até as 3h de terça-feira (18). A previsão indica chuvas fortes, rajadas de vento que podem chegar a 100 km/h e possibilidade de danos estruturais.
O aviso faz parte da escala de severidade usada pelo órgão, que inclui três níveis: perigo potencial (amarelo), perigo (laranja) e grande perigo (vermelho). No nível atual, há risco de alagamentos, quedas de árvores, estragos em plantações e interrupções no fornecimento de energia elétrica. As precipitações podem variar entre 30 e 60 mm por hora.
Em caso de emergências, a orientação é buscar apoio da Defesa Civil pelo 199 ou do Corpo de Bombeiros pelo 193. Ocorrências relacionadas a postes caídos ou falta de energia devem ser comunicadas à concessionária pelo telefone 116.
Previsão para esta segunda-feira (17)
Piracicaba deve enfrentar um dia de céu muito nublado e tempestades localizadas. As temperaturas variam entre 21°C e 31°C, com clima abafado e grande chance de pancadas de chuva ao longo do dia.
A madrugada começou com clima ameno, em torno de 21°C. Pela manhã e tarde, os termômetros permanecem em torno dos 31°C, e à noite voltam a cair para 21°C. A umidade do ar oscila de 100% no período da manhã a 50% à tarde, quando o tempo fica mais seco.
Próximos dias
A instabilidade continua ao longo da semana:
- Terça-feira (18): céu fechado com chuviscos pela manhã; sol à tarde e à noite. Temperaturas entre 15°C e 27°C;
- Quarta-feira (19): previsão de 12°C a 27°C, com muitas nuvens;
- Quinta-feira (20): variação entre 14°C e 31°C, com céu parcialmente limpo;
- Sexta-feira (21): dia mais quente, com 16°C a 33°C e sol forte.
A recomendação das autoridades é manter atenção redobrada até o término do alerta e evitar áreas abertas, árvores grandes e locais com risco de alagamento durante as tempestades.