17 de novembro de 2025
JP1 - Sampi Piracicaba

JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
ALERTA DE TEMPESTADE

INMET prevê ventos de 100 km/h e risco de estragos em Piracicaba

Por Bia Xavier - JP |
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu um alerta laranja de tempestade para Piracicaba e municípios da região, válido das 3h desta segunda-feira (17) até as 3h de terça-feira (18). A previsão indica chuvas fortes, rajadas de vento que podem chegar a 100 km/h e possibilidade de danos estruturais.

VEJA MAIS:

  • Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real. 

O aviso faz parte da escala de severidade usada pelo órgão, que inclui três níveis: perigo potencial (amarelo), perigo (laranja) e grande perigo (vermelho). No nível atual, há risco de alagamentos, quedas de árvores, estragos em plantações e interrupções no fornecimento de energia elétrica. As precipitações podem variar entre 30 e 60 mm por hora.

Em caso de emergências, a orientação é buscar apoio da Defesa Civil pelo 199 ou do Corpo de Bombeiros pelo 193. Ocorrências relacionadas a postes caídos ou falta de energia devem ser comunicadas à concessionária pelo telefone 116.

Previsão para esta segunda-feira (17)

Piracicaba deve enfrentar um dia de céu muito nublado e tempestades localizadas. As temperaturas variam entre 21°C e 31°C, com clima abafado e grande chance de pancadas de chuva ao longo do dia.

A madrugada começou com clima ameno, em torno de 21°C. Pela manhã e tarde, os termômetros permanecem em torno dos 31°C, e à noite voltam a cair para 21°C. A umidade do ar oscila de 100% no período da manhã a 50% à tarde, quando o tempo fica mais seco.

Próximos dias

A instabilidade continua ao longo da semana:

  • Terça-feira (18): céu fechado com chuviscos pela manhã; sol à tarde e à noite. Temperaturas entre 15°C e 27°C;
  • Quarta-feira (19): previsão de 12°C a 27°C, com muitas nuvens;
  • Quinta-feira (20): variação entre 14°C e 31°C, com céu parcialmente limpo;
  • Sexta-feira (21): dia mais quente, com 16°C a 33°C e sol forte.

A recomendação das autoridades é manter atenção redobrada até o término do alerta e evitar áreas abertas, árvores grandes e locais com risco de alagamento durante as tempestades.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários