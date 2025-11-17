Com início em 26 de outubro de 2025 e término em 19 de abril de 2026, a temporada deve atrair mais de 670 mil viajantes em roteiros nacionais, de acordo com dados da CLIA Brasil. O ticket médio gasto por turistas é estimado em R$ 918,15 nas cidades de embarque e desembarque. Já nas paradas e escalas durante a viagem, o gasto médio chega a R$ 709,47.

A temporada de cruzeiros marítimos 2025/2026 deve gerar movimentação financeira de R$ 2,5 bilhões na economia paulista, segundo estimativas do Centro de Inteligência da Economia do Turismo (CIET), vinculado à Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo (Setur-SP) , com base em dados reportados pela CLIA Brasil (Associação Brasileira de Cruzeiros Marítimos), considerando embarques, desembarques e escalas no porto de Santos e escalas em Ilhabela.

“As viagens de cruzeiros são uns dos atrativos que mais encantam os turistas, pois o próprio translado em si já é uma experiência antes mesmo do cruzeirista chegar ao seu destino. Em nossa gestão, temos um compromisso robusto com o turismo marítimo: criamos o Programa de Turismo Náutico que tem o objetivo de fomentar os destinos marítimos e estamos inseridos na Agenda 2030 com o Fórum Náutico Paulista- FNP”, declarou o secretário de Turismo e Viagens, Roberto de Lucena.

O turismo de cruzeiros tem impulsionado o setor náutico paulista pela diversidade de itinerários — que vão de minicruzeiros, com duração de duas ou três noites, até viagens mais longas —, ampliando as oportunidades para novos públicos. Além disso, as experiências personalizadas, como os cruzeiros temáticos, vêm atraindo cada vez mais viajantes.

Vale lembrar que o Estado de São Paulo possui 880 quilômetros de costa litorânea. Na temporada 2024/2025, de acordo com o Concais, que administra o Terminal Marítimo de Passageiros Giusfredo Santini, cerca de 470 mil cruzeiristas embarcaram em viagens marítimas via o porto de Santos, representando 56% do total de embarques de cruzeiristas do país.