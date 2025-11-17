Dessa forma, o depósito deverá ser efetuado na sexta-feira, 28 de novembro, que é o último dia útil do mês. A legislação exige que a primeira parcela seja quitada ainda em novembro. Uma vez que compensações bancárias não são realizadas nos finais de semana, a antecipação se torna obrigatória para garantir o cumprimento do prazo legal, evitando que o pagamento caia em 1º de dezembro, o que configuraria violação da regra.

A primeira parcela do décimo terceiro salário será depositada em data antecipada no próximo ano devido ao calendário bancário. Embora o prazo final para o pagamento seja 30 de novembro, esta data cairá em um domingo em 2025.

Para diversos trabalhadores, a antecipação fará com que o recebimento da primeira parcela coincida com a Black Friday. A data movimenta o comércio varejista e é caracterizada por promoções, especialmente em compras para o Natal. Especialistas em finanças alertam para a necessidade de planejamento no uso do recurso, devido ao risco de gastos impulsivos.

A legislação não define um horário específico para o crédito da primeira parcela na conta do empregado. A recomendação é organizar o uso do dinheiro antes de efetuar compras, especialmente diante das ofertas.

Regras do Benefício

O décimo terceiro salário equivale a um salário mensal dividido em duas etapas. A primeira parcela deve ser paga até o final de novembro e a segunda parcela tem prazo máximo até 20 de dezembro. O valor integral do benefício é calculado com base no salário e no período trabalhado ao longo do ano.