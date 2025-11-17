O feriado foi oficializado inicialmente em 2011 pela Lei nº 12.519, mas só passou a valer em todo o território nacional após a atualização legislativa de 2023. A escolha do dia é uma homenagem a Zumbi dos Palmares, liderança símbolo da resistência contra a escravidão e referência permanente na luta por liberdade.

O Dia da Consciência Negra, celebrado anualmente em 20 de novembro, ganhou nova dimensão ao se tornar feriado nacional. A mudança, válida desde 2024, ampliou o alcance de uma data que já era marcada por reflexões sobre igualdade racial e pelo reconhecimento da contribuição negra para a formação do país.

O reconhecimento oficial do 20 de Novembro não surgiu isoladamente. Ele é resultado de um conjunto de políticas públicas formuladas ao longo das últimas décadas para combater o racismo estrutural no país. Entre elas estão a Lei nº 7.716/1989, que tipificou crimes de discriminação racial, e a Lei nº 10.639/2003, que instituiu o ensino obrigatório de História e Cultura Afro-Brasileira nas escolas.

Essas iniciativas se tornaram ainda mais significativas diante da composição demográfica do país. Segundo o Censo 2022 do IBGE, cerca de 45% dos brasileiros se declaram negros, representando mais de 20 milhões de pessoas. O levantamento também aponta crescimento contínuo desse grupo em todas as faixas etárias desde 2010, evidenciando a centralidade da população negra na sociedade brasileira.

A distribuição regional reforça essa presença: o Nordeste lidera com 13% de população preta, seguido por Sudeste (10,6%), Centro-Oeste (9,1%), Norte (8,8%) e Sul (5%).

Por que o Dia da Consciência Negra importa